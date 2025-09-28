'Cri cri' contó la drástica decisión que tomó Farfán tras las acusaciones en su contra - VIDEO

'Cri Cri' se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para contar detalles inéditos de su relación con Jefferson Farfán y las acusaciones por abuso sexual que pesan en su contra. El joven fue al programa acompañado de su madre.

"¿Se negó Farfán a hablar contigo luego de la supuesta violación?", fue una de las preguntas que realizó Beto Ortiz. Ante este cuestionamiento, el primo cercano de la 'Foquita' respondió: "Sí", y contó qué sucedió ese día en la fiesta y cómo reaccionó el exselecionado peruano.

"En ese momento, no entendí y hasta hora no lo entiendo. Yo quería solucionar el problema el mismo día. Me dicen, no subas ahora, porque está con la mier... encima", comentó "Cri cri".

Además, comentó entre lágrimas que él hubiera preferido que tengan una gresca a que se dejen de hablar. "Puñetes, patadas, pero estando ahí y que me crea en ese momento, pero no, me dijo, vete", manifestó en hijo de la hermana de "Mamá Charo" y 'Cuto' Guadalupe.

'Cri Cri' contó detalles de la fiesta en casa de Jefferson Farfán

El primo de Jefferson Farfán indicó que él no participó en toda la fiesta; sin embargo, en la madrugada subió a la reunión que se realizó en la casa del exseleccionado peruano, porque su orquesta iba a tomar esa noche.

"Me encuentro con dos personas en el baño y me invitan un trago, solo probé, no sabía decir qué era. Salgo de los servicios y me siento mal y pensé que me dio aire. Mis compañeros de la orquesta me quieren ayudar a llegar a mi cuarto. La seguridad de la casa me dejó ahí", comentó.