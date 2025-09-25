Jefferson Farfán intentaría callar a 'Cri Cri': manda carta notarial para evitar programa de 'EVDLV'

Luego de conocer que Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', estará en 'El valor de la verdad', se volvió a encender la denuncia que el primo de Jefferson Farfán atravesó hace un tiempo atrás por presunta violación. En medio de este anuncio, se informó en el programa digital, 'Chimi Churri', que 'La Foquita' habría mandado una carta notarial al respecto.

¿Jefferson Farfán manda carta notarial a 'Cri Cri'?

Todo parece indicar que la presencia de 'Cri Cri' en el sillón rojo este domingo 28 de septiembre, no le habría caído nada bien al exjugador de Alianza Lima, quien mandó una carta notarial para que evitar que el delicado tema se siga exponiendo de manera pública. Es así, que la productora del mencionado programa mostró en pantalla el presunto documento.

"El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (...) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad", señala la supuesta carta notarial de Jefferson Farfán.

La productora del programa digital 'Chimi Churri', Verónica Alcántara, leyó más detalles sobre este documento enviado a Cristian Martínez Guadalupe, precisando que si en caso no se obedece a dicha orden, será denunciado por el delito de desobediencia, desacato y resistencia a la autoridad.

Asimismo, se menciona claramente al programa 'El valor de la verdad', puesto que este domingo 'Cri Cri' estará junto a Beto Ortiz para dar su versión de los hechos y contar lo que vivió al estar en la cárcel. En el adelanto se logra ver que el primo de Jefferson Farfán llora al narrar lo que afrontó por la denuncia por violación.