'Cri Cri' rompe su silencio y revelará detalles de polémica con Farfán en 'El valor de la verdad': "Me dio una puñalada"

El domingo 28 de septiembre de 2025 se dará un episodio altamente mediático de 'El Valor de la Verdad', en el que 'Cri Cri' se sentará en el famoso sillón rojo para contar su versión de los hechos que lo involucran. Todos están a la expectativa de que explique lo que ocurrió con Jefferson Farfán, cómo su relación familiar ha sido afectada, y qué tuvo que vivir durante su paso por prisión preventiva.

En adelantos publicados por el programa y en redes sociales, se observa una escena emotiva con su madre, donde 'Cri Cri' corre a abrazarla y ambos expresan sentimientos muy intensos. También se ha señalado que durante el programa aludirá al distanciamiento y dolor que le generó que su primo, Jefferson Farfán, no creyera en su inocencia.

Aunque no se han revelado todas las preguntas que le harán, se presume que el conductor profundizará en el incidente que ocurrió en la casa de Farfán, su estadía en prisión preventiva, y cómo vivió el rechazo familiar y tan polémico.

¿Qué pasó con Cristian Martínez Guadalupe, 'Cricri'?

Cristian Martínez Guadalupe es conocido en el ambiente del espectáculo como 'Cri Cri'. Es primo de Jefferson Farfán, lo que ha tensado las implicancias familiares del caso que se le imputa. Desde septiembre de 2024, fue interno en prisión preventiva, recluido en el penal de Lurigancho, por una denuncia de presunta agresión sexual presentada por una joven de 19 años.

Durante ese tiempo, él negó haber cometido el delito, y aseguró contar con pruebas científicas a su favor. Asimismo, alegó sentirse dolido porque Jefferson Farfán habría dudado de su versión. "Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón", dijo en un adelanto del programa.

Su madre, Cecilia Guadalupe, ha afirmado públicamente que las pruebas forenses y exámenes de ADN no coinciden con lo que se le atribuye a su hijo, y que ella siempre creyó en su inocencia. En agosto de 2025, 'Cri Cri' fue liberado tras cerca de 11 meses de detención preventiva, hecho que generó reacciones en medios y público en general.

¿Qué se espera que revele sobre Jefferson Farfán y el caso?

El episodio promete arrojar luz sobre lo que ocurrió la madrugada del incidente. En el adelanto, 'Cri Cri' menciona que despertó con la policía tocando la puerta y acusaciones directas. Él relatará cómo el distanciamiento con su primo lo afectó emocionalmente, mencionando que le dolió que Farfán no confiara en su versión y que lo sintió como una traición.

Se espera que cuente las condiciones que enfrentó, cómo fue acusado ante la justicia, cómo vivió el encierro y cómo recuperó su libertad tras las gestiones legales. En el programa, 'Cri Cri' podría exponer los elementos científicos que, según él y su defensa, favorecen su versión.

Este episodio de El Valor de la Verdad será, sin duda, uno de los más vistos de la temporada, dada la expectativa y la gravísima naturaleza de las acusaciones que involucran a figuras del deporte y del espectáculo. El público podrá juzgar directamente las declaraciones de 'Cri Cri' frente al polígrafo, y confrontarlas con lo que ya ha trascendido en medios.