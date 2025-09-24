Comizzo y su firme respuesta a Farfán por pedir a Ruidíaz en Alianza: "Tiene la camiseta..."

La relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes se ha visto manchada durante los últimos días y se ha puesto en duda su hinchaje por el club que lo vio crecer futbolísticamente. En tanto, a Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau, respondió cómo ve el futuro del exjugador de Universitario de Deportes y si lo ve con la camiseta de Alianza Lima.

El regreso de Raúl Ruidíaz al fútbol peruano fue algo aparatoso y es que lo que se esperaba era su gran retorno a Universitario de Deportes; sin embargo, esto no sucedió y finalmente firmó por Atlético Grau. Ahora, su nombre suena para otro club nacional.

Comizzo responde si Ruidíaz vestirá la camiseta de Alianza Lima

Hace varios meses, el ahora retirado Jefferson Farfán dio a conocer s deseo de ver a la 'Pulga' jugar para Alianza Lima y de esta manera repetir lo que hizo Miguel Trauco, quien también es otro futbolista que vistió los colores de Universitario de Deportes. No obstante, esto quedó descartado por Ángel Comizzo.

"Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la U, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema…", señaló el entrenador argentino y añadió que Ruidíaz siente un cariño grande por el club.

A pesar de todo lo que se ha dicho durante los últimos meses, Ángel Comizzo defendió a Raúl Ruidíaz del desacuerdo entre los hinchas merengues. "Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando", explicó.