- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Palmeiras vs River Plate
- Atlético Mineiro vs Bolívar
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Comizzo y su firme respuesta a Farfán por pedir a Ruidíaz en Alianza: "Tiene la camiseta..."
Ángel Comizzo se refirió al pedido de Jefferson Farfán de ver a Raúl Ruidíaz vestir los colores de Alianza Lima. El futbolista está actualmente en Atlético Grau.
La relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes se ha visto manchada durante los últimos días y se ha puesto en duda su hinchaje por el club que lo vio crecer futbolísticamente. En tanto, a Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau, respondió cómo ve el futuro del exjugador de Universitario de Deportes y si lo ve con la camiseta de Alianza Lima.
PUEDES VER: Óscar Ibáñez dio fuerte opinión tras el anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú: "Es muy..."
El regreso de Raúl Ruidíaz al fútbol peruano fue algo aparatoso y es que lo que se esperaba era su gran retorno a Universitario de Deportes; sin embargo, esto no sucedió y finalmente firmó por Atlético Grau. Ahora, su nombre suena para otro club nacional.
Comizzo responde si Ruidíaz vestirá la camiseta de Alianza Lima
Hace varios meses, el ahora retirado Jefferson Farfán dio a conocer s deseo de ver a la 'Pulga' jugar para Alianza Lima y de esta manera repetir lo que hizo Miguel Trauco, quien también es otro futbolista que vistió los colores de Universitario de Deportes. No obstante, esto quedó descartado por Ángel Comizzo.
"Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la U, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema…", señaló el entrenador argentino y añadió que Ruidíaz siente un cariño grande por el club.
A pesar de todo lo que se ha dicho durante los últimos meses, Ángel Comizzo defendió a Raúl Ruidíaz del desacuerdo entre los hinchas merengues. "Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando", explicó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50