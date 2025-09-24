0
EN DIRECTO
Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO, partido de vuelta de la Sudamericana

Comizzo y su firme respuesta a Farfán por pedir a Ruidíaz en Alianza: "Tiene la camiseta..."

Ángel Comizzo se refirió al pedido de Jefferson Farfán de ver a Raúl Ruidíaz vestir los colores de Alianza Lima. El futbolista está actualmente en Atlético Grau.

Jasmin Huaman
Comizzo responde a pedido de Farfán por ver a Ruidíaz en Alianza Lima.
Comizzo responde a pedido de Farfán por ver a Ruidíaz en Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

La relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes se ha visto manchada durante los últimos días y se ha puesto en duda su hinchaje por el club que lo vio crecer futbolísticamente. En tanto, a Ángel Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau, respondió cómo ve el futuro del exjugador de Universitario de Deportes y si lo ve con la camiseta de Alianza Lima.

Óscar Ibáñez reveló su sentir tras anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú

PUEDES VER: Óscar Ibáñez dio fuerte opinión tras el anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú: "Es muy..."

El regreso de Raúl Ruidíaz al fútbol peruano fue algo aparatoso y es que lo que se esperaba era su gran retorno a Universitario de Deportes; sin embargo, esto no sucedió y finalmente firmó por Atlético Grau. Ahora, su nombre suena para otro club nacional.

Comizzo responde si Ruidíaz vestirá la camiseta de Alianza Lima

Hace varios meses, el ahora retirado Jefferson Farfán dio a conocer s deseo de ver a la 'Pulga' jugar para Alianza Lima y de esta manera repetir lo que hizo Miguel Trauco, quien también es otro futbolista que vistió los colores de Universitario de Deportes. No obstante, esto quedó descartado por Ángel Comizzo.

"Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la U, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema…", señaló el entrenador argentino y añadió que Ruidíaz siente un cariño grande por el club.

A pesar de todo lo que se ha dicho durante los últimos meses, Ángel Comizzo defendió a Raúl Ruidíaz del desacuerdo entre los hinchas merengues. "Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando", explicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. DT de U de Chile dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al partido definitorio: "Es un..."

  2. Alineaciones Alianza Lima vs. U de Chile: el once de Gorosito para dar el golpe en Coquimbo

  3. Sporting Cristal goleó 4-0 a Universitario y está a un paso del título del certamen 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano