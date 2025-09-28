0
Mamá de 'Cri Cri' reveló que Cuto Guadalupe la ignoró cuando le mostró sus pruebas: "Me fui llorando"

La madre del primo de Jefferson Farfán dio a conocer que su hermano Cuto le dio la espalda cuando ella le presentó pruebas de la inocencia de su hijo.

Redacción Líbero Tendencias
La mamá de 'Cri Cri' reveló que hermano Cuto Guadalupe no la apoyó. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La madre de Cristian Martínez Guadalupe, popularmente conocido como 'Cri Cri' dio a conocer que su hermano, 'Cuto' Cuadalupe, no la apoyó cuando ella buscaba que su hijo sea liberado, porque tenía pruebas de que él era inocente. La confesión sorprendió a miles de personas que siguen al exjugador de Universitario.

"Se negó el Cuto Guadalupe a ayudarte en la cárcel", fue la pregunta que realizó Beto. "Sí", contestó 'Cri Cri' y la respuesta generó que su madre cuente detalles de la situación que vivió al buscar ayuda para que su hijo no permaneciera en prisión.

Mamá de 'Cri Cri' reveló que Cuto Guadalupe le dio la espalda

De acuerdo a la versión de mamá de 'Cri Cri', uno de sus familiares le recomendó que busque ayuda en su hermano 'Cuto' Guadalupe. Por ello, fue a ver al exjugador peruano para mostrarle las pruebas que a su juicio mostraban la inocencia de su hijo.

"Le dije: ‘Lucho’, tengo las pruebas. Primero conversé con mi hijo y yo sé cuando él me miente. Desde el día uno le dije que me contara la verdad porque yo no voy a defender a alguien que me esté mintiendo", comentó la hermana de 'Mamá Charo'.

A pesar de la insistencia, el 'Cuto' le respondió de la siguiente manera: "No, el vídeo. (...) Estoy grabando". Tras esto, mamá de 'Cri Cri' reveló que le dio las gracias y se fue llorando del lugar. " Decía: ¿a quién busco de ayuda? ¿Por qué no me creen, por qué no le creen conociéndolo?", manifestó.

