Jair Céspedes hace fuerte revelación tras ser vinculado con Dayanita: "Ahora me dicen don m..."

Hace algunas semanas, Dayanita y Jair Céspedes captaron la atención de diversos medios de comunicación. La joven comediante reveló en 'El Valor de la Verdad' que el exjugador de Alianza Lima la afanó a pesar de que tenía pareja.

La exintegrante de 'JB en ATV' mostró a nivel nacional las conversaciones que tenía con exjugador peruano. En las imágenes se puede ver que Céspedes le escribió para saludarla por su cumpleaños y ella le envió el código QR de su Yape.

El exintegrante de la selección peruana se pronunció por primera vez sobre el tema en el podcast de Jefferson Farfán. En el avance que publicó en sus redes sociales, la 'Foquita' se dio a conocer cómo ahora las personas lo llaman al exfutbolista.

"Ahora me dicen don minero", comentó entre risas Jair. Rápidamente, el '10 de la Calle', Roberto Guizasola y el 'Pato' Quinteros soltaron carcajadas. El post se hizo viral en redes sociales y cuenta con diversos comentarios.

Dayanita no sabía que Jair Céspedes estaba casado

De acuerdo a las declaraciones de Dayanita, Jair Céspedes intentaba comunicarse con ella, ya que le respondía todos sus estados, además, indicó que ellos comenzaron a hablarse a inicios del 2025 y recalcó que ella no sabía que tenía esposa.

"En todas mis historias él está pendiente. Capaz terminando esto me va a escribir (la esposa del futbolista), pero yo no tengo la culpa porque yo no lo busqué", comentó la exintegrante.