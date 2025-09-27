¡Los reflectores del teatro, cine y la televisión de luto! La reconocida actriz y conductora en la pantalla chica Camucha Negrete falleció este sábado 27 de septiembre, tras haber pasado por un cuadro complejo de salud que fue comunicado hace unas cuantas semanas atrás.

La popular figura del medio se había ausentado hace unos meses de una obra de teatro para poder recuperarse de una situación delicada de salud. Paula Mejía, la nieta de la artista de 80 años confirmó que ella se encontraba actualmente batallando con una fuerte enfermedad al hígado.

La noticia fue compartida a través de el programa de Choca Mandros y Natalie Vértiz, "Estás en Todas", fue el presentador el encargado de brindar la información al público colocando la imagen que la nieta de la fallecida actriz decidió sacar a la luz para anunciar la sensible pérdida.

Camucha Negrete, cuyo nombre real era Carmen Julia Chávez Negrete de Collantes, fue una figura emblemática de todo el entorno artístico en el Perú, por lo que no solo deja un gran vacío en el corazón de sus familiares, sino también en sus colegas y amigos quienes compartieron con ella conocidas, novelas, películas, series y más.

La actriz deja un legado increíble en el ambiente del espectáculo nacional gracias al carisma que siempre la ha identificado, además del gran talento que poseía y el polifacético estilo que manejaba en cada uno de sus proyectos.