'Cri Cri' revela que manejaba cuentas bancarias de Farfán y se quedaba con parte del dinero: "El vuelto no era sencillo"

Christian Martínez Guadalupe, mejor conocido como 'Cri Cri',estuvo sentado en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' el pasado domingo 28 de septiembre, y se animó a revelar cada uno de los detalles que más ha generado controversia en los últimos meses tras su detención por presunta agresión sexual durante el 2024.

A pesar de que Jefferson Farfán habría intentado suspender la emisión del programa de Beto Ortiz para evitar que salgan a la luz algunas declaraciones de su primo, el polémico episodio llegó a estrenarse y fue uno de los más vistos la noche del último fin de semana.

Una de las preguntas que más llamó la atención durante la edición del espacio televisivo, fue si es que manejaba las cuentas bancarias del exjugador. Luego de una larga pausa, 'Cri Cri' respondió de manera afirmativa y se confirmó así que él era quien tenía a su cargo las claves, las tarjetas y la gestión de los movimientos bancarios de la 'Foquita'.

Frente a esto, Beto Ortiz hizo una repregunta sobre el tema: "¿Es verdad que cuando te mandaba a comprar algo te decía que te quedes con el vuelto?". La respuesta de 'Cri Cri' fue que específicamente no recibía el permiso, pero tampoco tenía quejas del popular exfutbolista.

"No exactamente, pero tampoco me decía nada. Yo iba, compraba y me quedaba con el vuelto. A veces él mismo me decía: 'Si tú me cagas con mi vuelto', pero en tono de broma", expresó durante sus revelaciones en el programa nocturno del polígrafo.

¿Por qué 'Cri Cri' estuvo preso?

En septiembre del 2024, una joven de 19 años denunció a Christian Martínez Guadalupe por abuso sexual. De acuerdo a lo que se sabe, todo esto habría sucedido en la madrugada del 22 de septiembre, mientras se realizaba una reunión social dentro de la casa de Jefferson Farfán, ubicada en La Planicie.