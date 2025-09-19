¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? La cantante realizó importante anuncio
Tras viralizarse un video de la cantante, Pamela Franco decidió pronunciarse sobre el tema y sorprendió a sus seguidores. Más detalles en la nota.
Pamela Franco nuevamente captó la atención de diversos medios de comunicación. Tras presentarse en un concierto, algunos programas de espectáculos dejaron entrever que estaría esperando un hijo de Christian Cueva, quien actualmente juega en Emelec.
PUEDES VER: Christian Cueva se coloca chip para aumentar la libido: "No está cumpliendo las expectativas de Franco"
Mediante las redes sociales, la pareja se muestra muy enamorada e incluso la joven viajó a Ecuador para visitar al 'Aladino'. Ante los rumores de un posible embarazo, la cumbiambera realizó un importante anuncio que sorprendió a sus seguidores.
¿Pamela Franco confirmó que está embarazada?
El programa 'Amor y Fuego' logró conversar con Pamela Franco, quien no dudó en pronunciarse sobre el tema. Al cantante aseguró que por ahora no tiene planes de convertirse en madre. De hecho, no quiso revelar sus planes de agrandar la familia y cuándo podrían convertirse en padres.
"(¿Un Cuevita en camino?) No, no por el momento. Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos", comentó la artista peruana, quien hace poco tiempo lanzó un tema musical.
¿Examiga de Pamela Franco sobre el posible embarazo de la cantante?
Tras los diversos rumores de un posible embarazo de Pamela Franco, su examiga y compañera en Alma Bella, confirmó para un medio de comunicación que la cumbiambera estaría esperando su segundo bebé. "A mi parecer es embarazo, ahora sí a cuidarse porque recordemos que cuando López estuvo embarazada, a ella la tenía encerrada en su casa de Brasil", puntualizó.
