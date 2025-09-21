Christian Cueva protagoniza nuevo escándalo en Emelec tras ser sancionado: "Ha reclamado..."

Christian Cueva atraviesa un complicado panorama en Emelec, luego de la dura goleada por 4-0 sufrida ante Barcelona SC, resultado que los llevó a ceder terreno en la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador. En este duelo, ‘Aladino’ se convirtió en noticia por recibir una fuerte sanción que lo dejará fuera de los próximos partidos y ahora protagonizó un nuevo escándalo con la directiva del ‘Bombillo’.

Recordemos que la llegada de Christian Cueva al cuadro ecuatoriano estuvo rodeada de polémica, ya que Emelec atravesaba problemas económicos con deudas a jugadores y varias sanciones de la FIFA. En ese contexto, desde Ecuador revelan que la situación no ha mejorado en estos meses.

Según informó el 'Diario Correo de Ecuador', los jugadores de Emelec estarían reclamando a la directiva una deuda de cuatro meses. El medio recogió la información del periodista Javier Ruiz, quien mencionó que Cueva es uno de los futbolistas involucrados en esta situación.

Christian Cueva reclamó sueldos pendientes en Emelec.

"De acuerdo a información del periodista Javier Ruiz, todo el plantel no ha recibido el pago de los últimos meses, incluso Christian Cueva ha reclamado valores pendientes a toda la directiva", indicó el medio en su nota web.

De acuerdo con el medio, la directiva prometió regularizar los pagos el 20 de septiembre, pero, según reportó 'Bolavip', esto no ocurrió. Por ello, el plantel de Emelec decidió no concentrar para el partido ante El Nacional de este domingo 21 de septiembre.

¿Por qué fue sancionado Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva fue reemplazado en el entretiempo durante la derrota frente a Barcelona SC, un duelo que también estuvo marcado por incidentes violentos entre futbolistas. En ese contexto, el volante peruano fue expulsado por presuntamente agredir a un rival. Por ello, el ’10’ del ‘Bombillo’ recibió una sanción de dos partidos por conducta violenta.

Estadísticas de Christian Cueva con Emelec

Pese a la sanción y el clima de tensión, Cueva venía mostrando buenas actuaciones con Emelec en la Liga Pro, siendo una pieza indiscutible en el once titular. El volante ha disputado 11 partidos, en los que registró 2 goles y 2 asistencias, además de asumir un rol clave como conductor del equipo.