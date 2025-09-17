¿Se pierde la temporada? Emelec anuncia la gravedad de la lesión de Cueva tras perder el clásico

Este miércoles, Emelec de Ecuador confirmó la lesión del mediocampista peruano Christian Cueva luego de la derrota que sufrió el 'Bombillo', el último domingo frente a Barcelona SC por la LigaPro 2025 en el Estadio George Capwell. ¿Qué sucedió?

Emelec anunció la lesión de Christian Cueva tras duelo ante Barcelona SC

Mediante un comunicado que difundieron en sus redes sociales, los 'Eléctricos' indicaron que el volante ofensivo sufrió una lesión muscular, con lo cual, quedará descartado con miras al vital compromiso frente a El Nacional por la jornada 29 de la LigaPro 2025.

"Christian Cueva. Presenta lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha", señaló la escuadra guayaquileña en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Así también, informaron que, tanto Christian Cueva como José Angulo, vienen atravesando por un proceso de recuperación, y se espera su retorno a las canchas en las próximas semanas.

Es importante precisar que, 'Aladino' tuvo que ser sustituido al término de los primeros 45 minutos al encontrarse sentido, motivo por el cual, obligó a que el técnico argentino, Guillermo Duró realice variantes con miras a la segunda mitad del partido.

Christian Cueva y sus números con Emelec esta temporada

Según las estadísticas, el futbolista peruano lleva disputados 11 encuentros oficiales con la camiseta del 'Bombillo' tras su arribo este 2025, correspondientes a la LigaPro 2025 y la Copa de Ecuador. Además de 2 goles, 2 asistencias, y un aproximado de 671 minutos.