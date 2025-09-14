Prensa ecuatoriana da rotunda opinión sobre Cueva tras dura derrota de Emelec: "Poco..."

Este domingo, todo Ecuador se paralizó para disfrutar de una nueva edición del 'Clásico del Astillero'. Emelec recibía a Barcelona SC en un encuentro que se esperaba mucho del cuadro 'Eléctrico', pero terminó cayendo estrepitosamente por 4-0. Christian Cueva fue titular, pero solo jugó 45 minutos, por lo que la prensa de dicho país dio una rotunda opinión sobre la actuación de 'Aladino'.

ESPN Ecuador hizo un profundo análisis de la derrota del 'Bombillo' a manos del cuadro 'Oro y Grana'. A la hora de mencionar al volante peruano, aseguraron que no tuvo muchas apariciones durante el tiempo que estuvo en cancha por el buen trabajo defensivo del rival y que cuando lo hizo, no logró asociarse de la mejor forma con el delantero José Angulo.

"Tras el gol, el Bombillo trató de imponerse en campo contrario. Si bien tuvo mayor control del balón, fue poco eficaz en ofensiva; poco apareció Christian Cueva y cuando lo hizo no pudo conectar bien con José Angulo, el único hombre en punta", mencionó el citado medio en su web oficial.

ESPN Ecuador aseguró que Christian Cueva no apareció mucho con Emelec ante Barcelona SC. Foto: ESPN

¿Por qué Christian Cueva no jugó todo el partido entre Emelec vs. Barcelona SC?

Los hinchas 'Azules' se vieron sorprendidos cuando antes del inicio del segundo tiempo, el futbolista de 33 años no regresó a la cancha y fue sustituido por José Cevallos. Sobre el tema se refirió el DT del equipo, Guillermo Duró, quien reveló que el nacido en Huamachuco venía arrastrando molestias físicas y por ello decidió cambiarlo para la etapa complementaria.

"Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once", declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

Video: X - Sonia Pérez

Christian Cueva fue expulsado en el Emelec vs. Barcelona SC

A pesar que solo jugó 45 minutos, Christian Cueva fue uno de los protagonistas de un conato de bronca que ocurrió a los 79 minutos tras el tercer tanto de Barcelona SC. Debido a ese problema, el árbitro Robert Cabrera fue drástico en su decisión y le mostró la tarjeta roja al mediocampista peruano.