DT de Emelec dejó categórico mensaje tras perder 4-0 ante Barcelona SC: "Lo que me queda es..."

Emelec no pudo ante Barcelona SC y perdió 4-0 en un partido disputado en el Estadio George Capwell de Guayaquil, válido por la fecha 28 de la LigaPro Ecuador, generando desazón y tristeza en los hinchas y los propios jugadores. Tras el encuentro, el entrenador Guillermo Duró se pronunció en conferencia de prensa.

El entrenador del elenco ‘eléctrico’ analizó lo que fue la dura caída en casa donde no pudieron encontrar respuestas durante los 90 minutos y fueron superados por la visita. Los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco iniciaron como titulares, pero dejaron el campo finalizado el primer tiempo.

Guillermo Duró se pronunció tras la derrota de Emelec por goleada

“Lo único que me queda es ofrecer disculpas por la ilusión que generamos, porque estábamos todos ilusionados; es la realidad. Perder un clásico, de esta manera, duele”, dijo el estratega argentino, lamentando este resultado que los hinchas del ‘Bombillo’ no imaginaban.

Asimismo, el ex técnico del Deportivo Garcilaso dijo que prefiere no profundizar, pues para él se vería como una “excusa”, dado el resultado, sobre todo el funcionamiento del equipo en condición de local.

“Faltan muchas cosas. Podemos analizar un montón de cosas, pero todo va a quedar como excusa y no me gusta que quede así. Hoy tuvimos un mal partido, tuvimos una mala imagen y pedimos perdón a la gente que vino. Todo es producto de lo que uno transmite, entonces tenemos que cambiar, porque no éramos este Emelec”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Emelec por la LigaPro Ecuador?

Luego de caer goleado 4-0 en el Estadio George Capwell ante Barcelona SC, Emelec de Christian Cueva tendrá un nuevo reto por la LigaPro Ecuador ante El Nacional, el próximo domingo 21 de septiembre.