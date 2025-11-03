0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Carlos Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron captados en fiesta de Halloween tras duro empate ante Melgar

Pese al último resultado de Alianza Lima vs Melgar en Matute, los jugadores 'íntimos' decidieron celebrar Halloween. Revisa las imágenes de 'Amor y Fuego'.

Redacción Líbero Tendencias
Los jugadores de Alianza Lima; Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron ampayados.
Los jugadores de Alianza Lima; Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron ampayados. | Captura: Amor y Fuego/ Willax TV
Si bien Universitario de Deportes ya se consagró como campeón nacional, aún está pendiente disputar algunos encuentros de la Liga 1. Alianza Lima recibió a Melgar en Matute y pese a estar de local, obtuvo un agónico empate de 2-2, pese a este resultado, los jugadores, Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo decidieron salir de fiesta por Halloween.

Piero Quispe y Cielo Berrios se casaron hace dos años.

PUEDES VER: Piero Quispe y Cielo Berrios cumplen 2 años de casados: esposa de jugador compartió tierno video de la boda

El duelo fue disputado el mismo viernes 31 de octubre y luego de este marcador, que a muchos hinchas íntimos genera molestia y frustración, los futbolistas llegaron hasta el Estadio Nacional para, ¿celebrar el empate? Las cámaras del programa 'Amor & Fuego' captaron a los blanquiazules en más de una singular escena.

Carlos Zambrano llegó al concierto 'Reggaetón Lima Festival', pero no se le vio en compañía de su esposa Marcia Succar, luego se unió Pablo Ceppelini y se le apreció en compañía de mujeres, asimismo, el volante uruguayo fue consultado por la denuncia de agresión en contra de su expareja que tiene en su país natal.

En desarrollo...

