Carlos Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron captados en fiesta de Halloween tras duro empate ante Melgar

Si bien Universitario de Deportes ya se consagró como campeón nacional, aún está pendiente disputar algunos encuentros de la Liga 1. Alianza Lima recibió a Melgar en Matute y pese a estar de local, obtuvo un agónico empate de 2-2, pese a este resultado, los jugadores, Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo decidieron salir de fiesta por Halloween.

El duelo fue disputado el mismo viernes 31 de octubre y luego de este marcador, que a muchos hinchas íntimos genera molestia y frustración, los futbolistas llegaron hasta el Estadio Nacional para, ¿celebrar el empate? Las cámaras del programa 'Amor & Fuego' captaron a los blanquiazules en más de una singular escena.

Carlos Zambrano llegó al concierto 'Reggaetón Lima Festival', pero no se le vio en compañía de su esposa Marcia Succar, luego se unió Pablo Ceppelini y se le apreció en compañía de mujeres, asimismo, el volante uruguayo fue consultado por la denuncia de agresión en contra de su expareja que tiene en su país natal.

En desarrollo...