0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Hincha de Alianza Lima le chocó auto a Viscarra y arquero tiene INESPERADA reacción - VIDEO

El arquero de Alianza Lima sufrió accidente automovilístico con hincha del conjunto íntimo y su reacción sorprendió a los aficionados.

Roxana Aliaga
Guillermo Viscarra vivió un singular momento con hincha de Alianza Lima.
Guillermo Viscarra vivió un singular momento con hincha de Alianza Lima. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

Guillermo Viscarra, se ha convertido en uno de los jugadores queridos de Alianza Lima, y más de un aficionado busca conocerlo en persona para felicitar su desempeño en el club íntimo. Sin embargo, uno de ellos, nunca imaginó que terminaría chocando el auto del arquero boliviano.

La esposa de Viscarra celebró el triunfo de Bolivia.

PUEDES VER: Viscarra clasificó al repechaje con Bolivia y su esposa le dedicó emotiva publicación

Mediante sus redes sociales, la esposa de Viscarra, Cecilia Guanella, compartió cuál fue la reacción del guardameta blanquiazul, quien bajo del vehículo para conversar con el chofer, quien le reveló que es hincha del conjunto victoriano.

"Volviendo a Lima, el tipo de atrás nos choca suavito, pero nos chocó", indica la joven influencer al comenzar el video. Tras ello, muestra a Viscarra conversando con el joven, quien está emocionado por conocer al arquero de Alianza Lima.

"¡Qué emoción! Estoy temblando de verdad", expresó el conductor, que le chocó el vehículo a Guillermo. Rápidamente, el boliviano expresó lo siguiente: "Sí, pero concéntrate para manejar". En seguida su seguidor le pidió disculpas.

A pesar del momento, el hincha blanquiazul logró tomarse una foto con Viscarra y mientras se retiraba del lugar gritó: "Arriba Alianza", esto generó carcajadas en la esposa del arquero del club de La Victoria.

"Qué paciencia la de mi marido, lo chocan y le piden foto. Saludos a ese hincha y que preste más atención al volante", es la descripción que utilizó la esposa del guardameta para describir el momento que vivieron.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Hincha de Alianza Lima le chocó auto a Viscarra y arquero tiene INESPERADA reacción - VIDEO

  2. Sinuano Día y Noche resultado del último sorteo del jueves 23 de octubre de 2025

  3. Sinuano Día HOY, viernes 24 de octubre EN VIVO: último resultado del sorteo y números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano