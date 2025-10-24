- Hoy:
Hincha de Alianza Lima le chocó auto a Viscarra y arquero tiene INESPERADA reacción - VIDEO
El arquero de Alianza Lima sufrió accidente automovilístico con hincha del conjunto íntimo y su reacción sorprendió a los aficionados.
Guillermo Viscarra, se ha convertido en uno de los jugadores queridos de Alianza Lima, y más de un aficionado busca conocerlo en persona para felicitar su desempeño en el club íntimo. Sin embargo, uno de ellos, nunca imaginó que terminaría chocando el auto del arquero boliviano.
Mediante sus redes sociales, la esposa de Viscarra, Cecilia Guanella, compartió cuál fue la reacción del guardameta blanquiazul, quien bajo del vehículo para conversar con el chofer, quien le reveló que es hincha del conjunto victoriano.
"Volviendo a Lima, el tipo de atrás nos choca suavito, pero nos chocó", indica la joven influencer al comenzar el video. Tras ello, muestra a Viscarra conversando con el joven, quien está emocionado por conocer al arquero de Alianza Lima.
"¡Qué emoción! Estoy temblando de verdad", expresó el conductor, que le chocó el vehículo a Guillermo. Rápidamente, el boliviano expresó lo siguiente: "Sí, pero concéntrate para manejar". En seguida su seguidor le pidió disculpas.
A pesar del momento, el hincha blanquiazul logró tomarse una foto con Viscarra y mientras se retiraba del lugar gritó: "Arriba Alianza", esto generó carcajadas en la esposa del arquero del club de La Victoria.
"Qué paciencia la de mi marido, lo chocan y le piden foto. Saludos a ese hincha y que preste más atención al volante", es la descripción que utilizó la esposa del guardameta para describir el momento que vivieron.
