Esposa de Miguel Araujo sorprende con fuerte mensaje tras dura derrota ante Universitario: "Todos fallamos"

Sporting Cristal vs Universitario fue uno de los encuentros de la Liga 1 más esperados de la semana, y pese a que el cuadro cervecero tenía a su hinchada alentando, no pudo ante la superioridad crema. Los celestes cayeron 1-0, por lo que luego de este resultado, la esposa de Miguel Araujo no dudó en pronunciarse mediante redes sociales.

La pareja del defensa peruano estuvo presente en las tribunas del Estadio Nacional, que lucía repleto total de aficionados de 'La Fuerza Ganadora'. Tras esta dura derrota del elenco rimense, Jacqueline Palomino publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase: "Gracias".

Pero eso no es lo que más llamó la atención, puesto que este video estuvo acompañado con un emotivo tema: "El único perfecto aquí es Dios. Ningún hombre puede juzgar mis pecados. Aquí todos fallamos. Por eso aprendí a perdonar. Pero hay que intentarlo", es la letra de la canción luego de caer de local.

Sporting Cristal perdió ante Universitario: gol de Valera

Este 23 de octubre, Sporting Cristal perdió 0-1 ante Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El único gol del intenso partido fue anotado por Álex Valera, quien marcó al minuto 53 tras una asistencia de Jairo Vélez, callando a todos los hinchas del Estadio Nacional.

Con esta victoria, el elenco crema se mantiene como líder del Torneo Clausura 2025, con 36 puntos, mientras que Sporting Cristal pierde terreno en la lucha por el primer lugar. Cabe señalar, que una victoria de los dirigidos por Paulo Autuori era vital para que el equipo suma sumando.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será contra Comerciantes Unidos, el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 16:15 (hora de Perú) por la Liga 1 de Perú.