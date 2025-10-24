Agua Marina confirma despedida de escenarios tras atentando con importante comunicado: "Volveremos"

0
Mediante un comunicado, el grupo de cumbia confirmó que se retirará de los escenarios luego del atentado que dejó herido a tres de sus integrantes.

Agua Marina confirmó que se alejarán de los escenarios.
A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, Agua Marina dio a conocer que se retirará de los escenarios. La noticia sorprendió a sus seguidores, pero esta decisión solo es temporal, porque el atentado los golpeó física y mentalmente

"Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida, sino un tiempo necesario para recuperar energía", indica una parte del comunicado emitido por la conocida orquesta musical.

Comunicado de Agua Marina.

Además, rechazan de manera rotunda los etiquetas y ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse, porque amar al Perú también significa decir lo que se debe cambiar en el país.

Agua Marina recalca que como grupo siempre está apostando por la unión entre las personas y reafirma su compromiso con la unidad, empatía y respeto entre los peruanos, ya que la transformación comenzará cuando aprensamos a escucharnos sin miedo.

"Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música", puntualiza la parte final del comunicado de Agua Marina.

