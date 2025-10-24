- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Perú F. vs Colombia F.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Agua Marina confirma despedida de escenarios tras atentando con importante comunicado: "Volveremos"
Mediante un comunicado, el grupo de cumbia confirmó que se retirará de los escenarios luego del atentado que dejó herido a tres de sus integrantes.
A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, Agua Marina dio a conocer que se retirará de los escenarios. La noticia sorprendió a sus seguidores, pero esta decisión solo es temporal, porque el atentado los golpeó física y mentalmente
PUEDES VER: Transportistas confirman que participarán en la marcha del 25 de octubre: ¿Harán un nuevo 'apagado de motores'?
"Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida, sino un tiempo necesario para recuperar energía", indica una parte del comunicado emitido por la conocida orquesta musical.
Comunicado de Agua Marina.
Además, rechazan de manera rotunda los etiquetas y ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse, porque amar al Perú también significa decir lo que se debe cambiar en el país.
Agua Marina recalca que como grupo siempre está apostando por la unión entre las personas y reafirma su compromiso con la unidad, empatía y respeto entre los peruanos, ya que la transformación comenzará cuando aprensamos a escucharnos sin miedo.
"Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música", puntualiza la parte final del comunicado de Agua Marina.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50