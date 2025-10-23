- Hoy:
Agua Marina se retira de los escenarios: ¿qué pasará con sus conciertos pactados?
Tras el lamentable atentado en contra de la agrupación peruana, se confirmó que dejarán de brindar espectáculos de momento.
La ola de extorsión y criminalidad en el Perú alcanzó niveles que nadie esperó. En las últimas semanas no solo han sido prósperos empresarios, conductores de vehículos o dueños de pequeñas tiendas, sino también grupos como Armonía 10 y Agua Marina quienes han sufrido en primera persona el golpe delincuencial en nuestro país.
La agrupación, que se consolida como una de las más queridas por su trayectoria, sufrió un vil atentado mientras se desarrollaba un concierto en el distrito de Chorrillos. Fueron varios los heridos, entre ellos las principales figuras de Agua Marina.
Desde dicha fecha, decidieron poner en pausa todos los conciertos y shows que tenían programados para lo que resta del año, pues como es lógico, optaron por salvaguardar la integridad física de todos los integrantes y también de su público.
Ahora, el cantante Lucho Granda, quien forma parte de la agrupación, confirmó en un video publicado en sus redes sociales que Agua Marina no volverá "a los escenarios grandes" de momento, y que se encuentran en un periodo de "stand by".
"Es triste porque la música es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro motor. Es nuestro alimento diario. En mi caso que soy una de las voces, es muy triste tener que ausentarnos de los grandes escenarios", precisó.
¿Qué pasará con los conciertos pactados por Agua Marina?
De momento no se ha compartido algún comunicado oficial por parte de la agrupación señalando cuándo retornarán a los escenarios, sin embargo, lo más probable es que dichos eventos sean reprogramados para cuando ello suceda. Mientras ello ocurre, los fieles seguidores de Agua Marina quedarán a la espera de volver a disfrutar con su grupo favorito en un ambiente de seguridad y garantía para todos.
