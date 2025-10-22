- Hoy:
¿Toque de queda en Lima y el Callao desde HOY? Lo último según El Peruano
A causa del aumento de la criminalidad en el país, el gobierno confirmó estado de emergencia en Lima y Callao acompañado de otras medidas.
El Perú enfrenta una grave crisis debido a la creciente criminalidad, delincuencia y extorsión que se han arraigado en diversas regiones del país, sin que las autoridades hayan logrado contenerla hasta el momento. En respuesta a esta situación, el presidente interino de la República, José Jeri, anunció la implementación del estado de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días.
Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿podrás asistir a fiestas y conciertos? Esto dice El Peruano
Días previos, en una mesa de trabajo en conjunto con los alcaldes de Lima y diferentes distritos de la capital, surgió la propuesta de la posible ejecución del toque de queda desde cierto horario de la noche. ¿Se oficializó la medida? A continuación informamos lo que se promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.
¿Toque de queda en Lima y Callao desde hoy?
Jose Jeri ofreció un corto mensaje a la nación el último martes 21 de octubre, en el que confirmó la ejecución del estado de emergencia en Lima y Callao. Tras ello, se oficializó la medida en El Peruano, misma que estuvo acompañada de diferentes puntos que entrron en ejecución desde las 00:00 horas del miércoles.
¿Se contempló el toque de queda? No. Contrario a lo que muchos pensaban, la medida de inmovilidad social obligatoria desde cierto periodo de la noche no fue contemplado en el conjunto de acciones que se llevarán a cabo desde hoy. Lo que sí, el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días: medidas que se ejecutarán
Sin toque de queda pero con una serie de restricciones que la ciudadanía deberá acatar desde hoy, miércoles 22 de octubre.
- Visitas a los penales solo una vez a la semana o quincenal, según el régimen en el que se encuentre el interno.
- Retiro de antenas de telecomunicación ilícitas y control del suministro electrónico en celdas.
- Prohibición de dos adultos en motocicletas de la categoría L3.
- Entre otras que puedes encontrar en este enlace oficial de El Peruano.
