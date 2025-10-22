- Hoy:
Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿podrás asistir a fiestas y conciertos? Esto dice El Peruano
José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y Callao, lo que ha generado diversas dudas entre la población respecto a las actividades que necesitan permiso.
Este 21 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, oficializó la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, con la finalidad de hacerle frente a la delincuencia y la criminalidad que afectan al país. En este marco, diversos derechos constitucionales quedan suspendidos o restringidos; sin embargo, los ciudadanos sí podrán asistir a fiestas y conciertos, pero se debe tener en cuenta ciertas recomendaciones.
Estado de emergencia: se podrá ir a fiestas y conciertos
En Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM precisa que: "Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación", por lo que no están prohibidas las reuniones masivas.
Respecto a la asistencia a reuniones en casa o fiestas de promoción, si se podrán llevar a cabo sin el permiso que se indica en este artículo 2 del Diario El Peruano. Pero es importante que todos los ciudadanos porten su documento de identidad, a fin de facilitar el procedimiento en caso de una intervención.
Los ciudadanos sí podrán asistir a fiestas y conciertos, según El Peruano.
Recuerda que portar el documento de identidad durante un estado de emergencia es de suma importancia, ya que permite a las autoridades verificar la identidad de cada persona y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas, contribuyendo así a la seguridad ciudadana y evitar posibles detenciones por no poder acreditar quién se es.
Por otro lado, durante el estado de emergencia en Lima, el Gobierno ha establecido que se prohíbe el tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (vehículos categoría L3), ya que este tipo de transporte ha sido frecuentemente utilizado en delitos como robos al paso o sicariatos.
Asimismo, se autoriza a las fuerzas del orden a realizar el control de identidad de personas y vehículos en zonas consideradas críticas, lo que implica que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden solicitar el documento de identidad y verificar la procedencia de los vehículos en cualquier momento.
