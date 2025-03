Estado de emergencia: ¿Qué pasa si no tengo DNI y me interviene la PNP? Podrías terminar en la comisaría

"Es distinto cuando se niega a identificarse, si la persona no quiere o se niega a identificarse, no quiere decir su nombre, ni mostrar documento, la Policía tiene la facultad de conducirlo a la comisaría para poder identificarlo en un plazo máximo de cuatro horas. Si no tiene DNI, puede presentar otro documento que alegue que esa persona es la que menciona, no hay problema con eso", mencionó un agente policial para Líbero.