Confirman marcha para el 25 de octubre en Lima: hora y puntos de concentración rumbo al Congreso

Se confirma que este sábado 25 de octubre, la Generación Z volverá a salir a las calles para protestar en contra del Gobierno peruano, ahora presidido por José Jerí. Los manifestantes harán sentir su voz de reclamo ante el homicidio de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, más conocido como 'Trvko'.

Mediante las redes sociales, se está difundiendo diversos comunicados, en el que han informan los horarios y puntos de concentración de esta manifestación, que tendrá como objetivo llegar nuevamente al Congreso de la República. Asimismo, se resaltó el rechazo hacia el mandatario Jerí, calificándolo de "ilegítimo".

Generación Z convoca a nueva marcha por la muerte de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz.

"El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo. Por el joven que cayó el 15 y por los más de 50 fallecidos que dieron su vida en cada protesta, por cada madre que llora pidiendo justicia. No marchamos por odio, marchamos por dignidad", se señala en uno de los anuncios.

Marcha de la Generación Z, 25 de octubre: puntos de concentración

Los puntos de concentración para esta nueva marcha del sábado 25 de octubre, en la capital, son diversos. Conoce dónde se reunirán los protestantes, quienes también han mostrado su rechazo a la Policía Nacional del Perú (PNP):

3:00 p. m.: Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y Parque Universitario

Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y Parque Universitario 4:00 p. m. : Movilización hacia el Congreso

Generación Z convoca a nueva marcha el sábado 25 de octubre.

Por otro lado, ante la reciente declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por hasta 30 días, la Generación Z también se pronunció: "el único propósito de reprimir la protesta ciudadana, criminalizar la organización popular y acallar toda voz disidente frente a su gobierno.".

Cabe señalar, que no solo la denominada Generación Z marchará este sábado 25 de octubre, también se ha convocado una movilización en favor de la PNP; esta lleva el nombre de 'Gran Marcha Nacional' o 'Policía Resiste'. La concentración será en el Campo de Marte, desde las 3:00 p. m.

Muerte de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, 'Trvko'

Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, conocido artísticamente como Trvko, fue un rapero peruano, de 32 años de edad, que falleció durante una manifestación en el centro de Lima, el pasado 15 de octubre, día en el que se llevó a cabo una movilización en el centro de Lima, por la zona de la Plaza Francia.

La PNP confirmó que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI). Ante esta situación, el Ministerio Público abrió una investigación por homicidio calificado y se están revisando cámaras de seguridad, pericias balísticas y testimonios para determinar responsabilidades penales y administrativas.