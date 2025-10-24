Transportistas confirman que participarán en la marcha del 25 de octubre: ¿Harán un nuevo 'apagado de motores'?

La 'Generación Z' convocó a una nueva marcha este sábado 25 de octubre tras la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz. Además, se solicitan resultados tangibles en contra de la extorsión y sicariato que viene afectado a la población.

Ante ello, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, indicó que transportistas participarán en la manifestación. La decisión se tomó, porque actualmente existen leyes 'pro-crimen' aprobadas por el Congreso de la República.

"No hay ninguna respuesta mediática de poderlos condenar. Esa es una respuesta clara y concreta que estamos viviendo desde que entró en vigencia todas estas leyes 'pro crímenes', que son más de 12. ¿Por qué no pueden derogarlas? Que son la 32108, 32130 y otras que siguen sosteniendo a lo que hoy estamos viviendo, una criminalidad total", comentó.

Gremios de transporte confirman que participarán en la marcha del sábado 25 de octubre.

Paro de transportistas este 25 de octubre: ¿Harán apagado de motores?

Hasta el momento, no han confirmado que habrá un apago de motores por parte de los transportistas; sin embargo, sí estarán presente en la marcha. El punto de concentración de la manifestación será en la Plaza Francia, lugar donde el joven reapero recibió una bala.

Las personas pueden asistir al lugar desde las 2:30 p.m. y a las 5:00 p.m. se dirigirán al Palacio de Justicia. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la institución está preparada para la manifestación y aseguró que se respetará el derecho a la protesta.