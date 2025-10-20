- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Convocan nueva marcha para este sábado 25 de octubre: todo sobre la protesta
Tras la muerte del rapero y otros ciudadanos en manifestaciones, se confirmó una marcha en búsqueda de justicia para sábado 25 de octubre.
Tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del miércoles 15 de octubre, se anunció una nueva convocatoria de manifestación para el sábado 25 de octubre. La protesta será de manera pacífica y solicita justicia para todos los fallecidos en protestas anteriores.
"El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo. Por el joven que cayó el 15 y por los más de 50 fallecidos que dieron su vida en cada propuesta, por cada madre que llora pidiendo justicia", se lee en el post que circula en redes sociales.
El comunicado indica que la concentración será en la Plaza Francia, lugar donde Eduardo Ruiz Sanz recibió un impacto de bala por parte de un policía. Las personas pueden ir reuniéndose desde las 2:30 de la tarde.
Comunicado de la marcha para el sábado 25 de octubre.
Hasta el momento, no se han confirmado qué gremios participarán en la iniciativa, pero se espera que durante los próximos días se sumen otros colectivos como la 'Generación Z', los Bloques Universitarios y otos.
Gobierno declarará estado de emergencia en Lima
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dio a conocer que el gobierno de José Jerí declarará en estado de emergencia Lima Metropolitana.
"Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces", indicó el premier.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50