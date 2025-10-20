0
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Convocan nueva marcha para este sábado 25 de octubre: todo sobre la protesta

Tras la muerte del rapero y otros ciudadanos en manifestaciones, se confirmó una marcha en búsqueda de justicia para sábado 25 de octubre.

Roxana Aliaga
Gremios anuncian nuevo convocatoria de marcha para el sábado 25 de octubre.
Gremios anuncian nuevo convocatoria de marcha para el sábado 25 de octubre.
Tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del miércoles 15 de octubre, se anunció una nueva convocatoria de manifestación para el sábado 25 de octubre. La protesta será de manera pacífica y solicita justicia para todos los fallecidos en protestas anteriores.

Escolares no tendrán clases el viernes 24 de octubre.

PUEDES VER: Escolares no tendrán clases este viernes 24 de octubre por importante motivo

"El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo. Por el joven que cayó el 15 y por los más de 50 fallecidos que dieron su vida en cada propuesta, por cada madre que llora pidiendo justicia", se lee en el post que circula en redes sociales.

El comunicado indica que la concentración será en la Plaza Francia, lugar donde Eduardo Ruiz Sanz recibió un impacto de bala por parte de un policía. Las personas pueden ir reuniéndose desde las 2:30 de la tarde.

marcha

Comunicado de la marcha para el sábado 25 de octubre.

Hasta el momento, no se han confirmado qué gremios participarán en la iniciativa, pero se espera que durante los próximos días se sumen otros colectivos como la 'Generación Z', los Bloques Universitarios y otos.

Gobierno declarará estado de emergencia en Lima

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dio a conocer que el gobierno de José Jerí declarará en estado de emergencia Lima Metropolitana.

"Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces", indicó el premier.






