La 'Generación Z' convocó a una nueva marcha para el sábado 25 de octubre. La protesta tiene como finalidad exigir justicia para los familiares de Ruiz y conmemorar al rapero tras 10 días de su partida. Esta medida generó preocupación entre los ciudadanos, quienes buscan conocer si las universidades suspenderán sus clases presenciales.

Marcha del 25 de octubre: ¿Universidades suspenderán sus clases presenciales?

Hasta el momento, las universidades no han anunciado que las clases del sábado 25 de octubre se realizarán de manera remota, pero es posible que en los próximos días, los centros superiores emitan un comunicado tal como pasó en las manifestaciones pasadas.

Marcha del 25 de octubre: Puntos de concentración

Los ciudadanos deben saber que el punto de concentración principal será en la Plaza Francia, lugar donde el joven recibió un dispar. La población que quiera asistir a la marcha del sábado 25 de octubre deben saber que pueden ir llegando al lugar desde las 2:30 de la tarde.

A las 5:00 de la tarde, los manifestantes se dirigirán al Palacio de Justicia. Se debe tener en cuenta que esta manifestación se realiza en pleno estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí.

Marcha del sábado 25 de octubre: PNP se prepara para la protesta

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció sobre la nueva convocatoria que de protesta para el sábado 25 de octubre y aseguró que la institución está preparada para las manifestaciones. "Primero, tomar conciencia que hay una prohibición, una restricción de un derecho constitucional que es el libre tránsito y de la libertad de reunión", comentó el jefe de la PNP.