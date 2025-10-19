- Hoy:
¿Paro nacional para el lunes 20 de octubre? Lo último que se sabe
Gran parte de la población busca conocer si el lunes 20 de octubre se realizará un nuevo paro nacional. Más detalles en la nota.
¿Hay paro nacional el lunes 20 de octubre? Es la pregunta que se hacen diversos ciudadanos tras la muerte del rapero Eduardo Ruíz y diversos atentados contra el gremio transporte. Recordemos que, el viernes 17, diversos vehículos realizaron el apagado de motores.
PUEDES VER: Motociclistas serán sancionados por no usar chaleco y casco: ¿Desde cuándo y dónde aplica?
¿Paro nacional para el lunes 20 de octubre?
Hasta el momento, los gremios de transporte de Lima y Callao han indicado que no acatarán ni un paro nacional tras la mesa de diálogo que se llevó a cabo con el Estado. Por su parte, el colectivo 'Generación Z' y los Bloques Universitarios no han realizado una convocatoria formal.
Sin embargo, no se descarta que se realice una nueva movilización, porque gran parte de la población considera que el gobierno de José Jerí no debe continuar tras la muerte del manifestante. Por su parte, el Congreso de la República rechazó la moción de censura contra la Mesa Directiva.
Gobierno declarará estado de emergencia en Lima
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el gobierno de José Jerí declarará en estado de emergencia Lima Metropolitana. La medida se toma ante el aumento de criminalidad en el país.
"Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva que no sirva al ciudadano común, tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces", comentó el premier.
