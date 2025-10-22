- Hoy:
¿Habrá paro de transportistas este 25 de octubre? Lo último confirmado por representantes de gremios
Se confirmó que el sábado 25 de octubre se realizará una nueva marcha y los representantes del gremio de transporte se pronunciaron a cerca de su participación.
La Generación Z ha convocado una nueva marcha para este 25 de octubre, tras la muerte del rapero Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, más conocido como 'Trvko'. En medio de este contexto, los representantes del gremio de transporte, Walter Carrera y Julio Campos, confirmaron su participación, ¿habrá paro? Te contamos más detalles.
Marcha del 25 de octubre: ¿los transportistas participarán?
Diversos manifestantes están siendo convocados para salir a las calles este 25 de octubre y reclamar en contra del Gobierno de José Jerí y el Congreso de la República, con el fin de exigir justicia por el homicidio del artista urbano. Es por ello, que surgen dudas respecto a un posible paro de transporte.
En declaraciones a La República, Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani, confirmó que sí participará de la marcha convocada por la Generación Z. "Siempre vamos a estar presentes en cualquier movilización, más aún en rechazo al asesinato de Trvko", señaló. Sin embargo, no se asegura un paro de transporte para el sábado.
Walter Carrera y Julio Campos confirmaron su participación en la marcha del 25 de octubre.
Por su parte, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, también reafirmó que participará de la protesta del sábado 25 de octubre. "Nos vamos a seguir sumando en contra de este Gobierno, que no garantiza seguridad ni combate lo que está viviendo nuestro país: asesinatos, extorsiones", enfatizó.
Generación Z convoca marcha este sábado 25 de octubre
La denominada Generación Z ha convocado una nueva marcha para este sábado 25 de octubre, con el propósito de expresar su voz y reclamar justicia tras la muerte de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, más conocido como 'Trvko', el pasado 15 de octubre en la Plaza Francia.
"El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo. Por el joven que cayó el 15 y por los más de 50 fallecidos que dieron su vida en cada protesta, por cada madre que llora pidiendo justicia. No marchamos por odio, marchamos por dignidad", se señala en uno de los anuncios.
