- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Marcha de HOY, 25 de octubre: a qué hora inicia, punto de concentración y últimas noticias
El sábado 25 de octubre contará con la participación de transportistas y otros gremios, quienes buscan medidas del Estado peruano.
La 'Generación Z' está realizando una marcha para HOY, sábado 25 de octubre. Esta protesta busca justicia para la muerte de Eduardo Mauricio Ruíz Sanz, quien recibió un disparo durante la manifestación. Además, se busca medidas tangibles ante el incremento de la delincuencia en el país.
PUEDES VER: Transportistas confirman que participarán en la marcha del 25 de octubre: ¿Harán un nuevo 'apagado de motores'?
Ante esta nueva convocatoria, diversos ciudadanos buscan conocer a qué hora inicia la manifestación, cuáles son los puntos de concentración, así como las últimas noticias de la protesta, que también contará con la participación de los transportistas.
Marcha de HOY, sábado 25 de octubre
La marcha del sábado 25 de octubre contará con diversos puntos de concentración. Si quieres asistir a la protesta, entonces tienes que revisar las el siguiente listado. ¡Toma nota!
- Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y Parque Universitario: 3:00 p.m.
- Caminata hacia el Congreso: 4:00 p.m.
- Caminata hacia el Poder Judicial: 5:00 p.m.
Marcha del sábado 25 de octubre tras muerte del rapero.
El Comandante General de la Policía Nacional del Perú dio a conocer que brindará garantías y se respetará el derecho al libre tránsito; sin embargo, actualmente Lima Metropolitana se encuentra en estado de emergencia.
Marcha del sábado 25 de octubre: transportistas se unen a la protesta
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, dio a conocer que los transportistas participarán en la manifestación y buscan que se deroguen las leyes 'pro-crimen' que han sido aprobadas por el Congreso de la República.
Por el momento, no se han confirmado un 'apagado de motores' como manifestaciones anteriores. Se recomienda a la población que circula por el Cercado de Lima y distritos aledaños tomar sus precauciones, porque podrían reportarse bloqueos o congestión vehicular.
- 1
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
- 2
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
- 3
Anuncian retiro de ONP por 2 UIT: lo ÚLTIMO sobre el desembolso de fondos a todos los afiliados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50