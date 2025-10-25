Marcha de HOY, 25 de octubre: a qué hora inicia, punto de concentración y últimas noticias

0
El sábado 25 de octubre contará con la participación de transportistas y otros gremios, quienes buscan medidas del Estado peruano.

Roxana Aliaga
Este sábado 15 de octubre se realizará una nueva protesta contra el Estado.
Este sábado 15 de octubre se realizará una nueva protesta contra el Estado. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
La 'Generación Z' está realizando una marcha para HOY, sábado 25 de octubre. Esta protesta busca justicia para la muerte de Eduardo Mauricio Ruíz Sanz, quien recibió un disparo durante la manifestación. Además, se busca medidas tangibles ante el incremento de la delincuencia en el país.

Transportistas anuncia que participarán en la marcha del sábado 25 de octubre.

Ante esta nueva convocatoria, diversos ciudadanos buscan conocer a qué hora inicia la manifestación, cuáles son los puntos de concentración, así como las últimas noticias de la protesta, que también contará con la participación de los transportistas.

Marcha de HOY, sábado 25 de octubre

La marcha del sábado 25 de octubre contará con diversos puntos de concentración. Si quieres asistir a la protesta, entonces tienes que revisar las el siguiente listado. ¡Toma nota!

  • Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y Parque Universitario: 3:00 p.m.
  • Caminata hacia el Congreso: 4:00 p.m.
  • Caminata hacia el Poder Judicial: 5:00 p.m.
marcha del 25 de octubre

Marcha del sábado 25 de octubre tras muerte del rapero.

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú dio a conocer que brindará garantías y se respetará el derecho al libre tránsito; sin embargo, actualmente Lima Metropolitana se encuentra en estado de emergencia.

Marcha del sábado 25 de octubre: transportistas se unen a la protesta

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, dio a conocer que los transportistas participarán en la manifestación y buscan que se deroguen las leyes 'pro-crimen' que han sido aprobadas por el Congreso de la República.

Por el momento, no se han confirmado un 'apagado de motores' como manifestaciones anteriores. Se recomienda a la población que circula por el Cercado de Lima y distritos aledaños tomar sus precauciones, porque podrían reportarse bloqueos o congestión vehicular.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

