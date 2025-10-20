Paolo Guerrero le prometió gol a Ana Paula previo al Alianza vs. Sport Huancayo: modelo expone romántico chat

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo y sumó tres importantes puntos en la tabla. El primero en abrir el marcador fue Paolo Guerrero, quien a los 23 minutos anotó ante el 'Rojo Matador'. Tras ello, su pareja, Ana Paula Consorte, no dudó en dedicarle emotivas palabras y no solo eso, también expuso una conversación privada entre ambos.

Mediante su cuenta de Instagram, Ana Paula publicó una historia, en el que se aprecia que el jugador íntimo le cuenta que llegó al Estadio IPD de Huancayo, además, la brasileña le indica "marca nuestro gol", a lo que el 'Depredador' le responde: "Sí, mi amor". Tal y como lo conversaron, así se cumplió.

Ana Paula expone conversación privada con Paolo Guerrero antes de su gol.

Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Paolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima a los 23 minutos del primer tiempo. El gol vino tras una combinación en el área: un remate de Eryc Castillo que dio en el travesaño, el balón quedó suelto y el delantero blanquiazul definió con un potente disparo.

Finalmente, la victoria fue de 2-1 para el cuadro dirigido por Néstor Gorosito. Con otro gol de Hernán Barcos en el tiempo adicional, el 'Equipo del Pueblo' sumó tres puntos importantes para el Acumulado de la Liga 1, con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y esperar algún panorama favorable en la Liga 1.

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante FBC Melgar, programado para el viernes 31 de octubre de 2025, a las 8:00 p. m. (hora de Lima), y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima.