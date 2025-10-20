- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Paolo Guerrero le prometió gol a Ana Paula previo al Alianza vs. Sport Huancayo: modelo expone romántico chat
La brasileña expuso la conversión previa que tuvo con el delantero de Alianza Lima, quien hizo vibrar a la hinchada al anotar el primer gol por la fecha 15.
Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo y sumó tres importantes puntos en la tabla. El primero en abrir el marcador fue Paolo Guerrero, quien a los 23 minutos anotó ante el 'Rojo Matador'. Tras ello, su pareja, Ana Paula Consorte, no dudó en dedicarle emotivas palabras y no solo eso, también expuso una conversación privada entre ambos.
PUEDES VER: Xiomy Kanashiro habla sobre boda con Jefferson Farfán y deja fuerte comentario: "Esto se..."
Mediante su cuenta de Instagram, Ana Paula publicó una historia, en el que se aprecia que el jugador íntimo le cuenta que llegó al Estadio IPD de Huancayo, además, la brasileña le indica "marca nuestro gol", a lo que el 'Depredador' le responde: "Sí, mi amor". Tal y como lo conversaron, así se cumplió.
Ana Paula expone conversación privada con Paolo Guerrero antes de su gol.
Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. Sport Huancayo
Paolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima a los 23 minutos del primer tiempo. El gol vino tras una combinación en el área: un remate de Eryc Castillo que dio en el travesaño, el balón quedó suelto y el delantero blanquiazul definió con un potente disparo.
Finalmente, la victoria fue de 2-1 para el cuadro dirigido por Néstor Gorosito. Con otro gol de Hernán Barcos en el tiempo adicional, el 'Equipo del Pueblo' sumó tres puntos importantes para el Acumulado de la Liga 1, con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y esperar algún panorama favorable en la Liga 1.
¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?
El próximo partido de Alianza Lima será ante FBC Melgar, programado para el viernes 31 de octubre de 2025, a las 8:00 p. m. (hora de Lima), y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima.
- 1
Polémico mensaje de Giuli Cunha, esposa de Barcos, tras triunfo de Alianza: "Dos viejos..."
- 2
Sinuano Noche de HOY, lunes 20 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
- 3
Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores del último sorteo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50