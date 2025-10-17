¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se comprometieron? Pareja mostró singular detalle en cena romántica

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro publicaron en sus redes sociales románticas fotos de una cena que tuvieron. Sin embargo, una de las instantáneas captó la atención de diversos medios de comunicación, ya que ambos lucen un anillo. ¿Se comprometieron? Es la pregunta que muchos se hacen.

Recordemos que, hace algunos días, el exjugador de Alianza Lima reveló que pronto se casará con la exintegrante de Alma Bella. Hasta el momento ambos no han confirmado que han dado ese segundo paso en su relación.

"8M Love u", es frase que acompaña el post que realizó la 'Foquita'. La cena romántica que tuvieron fue porque cumplieron 8 meses de relación, y es posible que este anillo sea símbolo de su amor, tal como lo indicó Farfán hace algunos meses.

Publicación que realizó Jefferson Farfán.

La publicación cuenta con más de 44 mil likes por parte de los seguidores del exjugador de la selección peruana. "Cuida siempre de mi Princesa", comentó el papá de Xiomy Kanashiro, por su parte, Cuto Guadalupe señaló lo siguiente: "Que viva el amor. Bendiciones".

Por su parte, Xiomy Kanashiro describió su publicación indicando lo siguiente: "Mochis, Mi 14", esto revelaría que las fotos y cena se habría dado el pasado fin de semana. La pareja tiene una relación alejada de la televisión y siempre evitan dar detalles de su vida sentimental.