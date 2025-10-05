- Hoy:
Jefferson Farfán impacta tras anunciar que se va a casar con Xiomy Kanashiro: "Pronto"
En medio de la entrevista a Ivan Rakitic, el ex delantero de Alianza Lima hizo una revelación inesperada. ¿Se viene la boda con Xiomy Kanashiro?
Jefferson Farfán dejó con la boca abierta a todos cuando, durante la emisión del último programa de "Enfocados", el exfutbolista confesó que está a poco de contrae matrimonio. Esta revelación que no tardó nada para hacerse viral se dio en medio de la entrevista al ex crack del FC Barcelona y la Selección de Croacia, Ivan Rakitic, con quien la 'foquita' compartió vestuario en el Schalke 04.
Jefferson Farfán revela en "Enfocados" que se va a casar
El último programa de Enfocados tuvo como invitado especial a Ivan Rakitic, jugador que ha sido muy cercano a Farfán, ya que hace más de 10 años compartieron camerino y amistad cuando ambos jugaban en la Bundesliga alemana, formando parte de ese Schalke 04 que hizo historia en la Champions League.
La conversación se hizo un poco más personal cuando el ex FC Barcelona contó que ya lleva casado 14 años con su esposa, lo cual concitó los aplausos de "la foquita" como de Guizasola.
En medio de la celebración, Jefferson Farfán, entre risas, lanza la pepa: "Qué linda historia, hermano. Yo también ya me caso. Pronto". de ser cierta esta afirmación, es posible que estemos a poco de que el exgoleador de Alianza Lima contraiga matrimonio con Xiomy Kanashiro, con la cual mantiene relación desde octubre de 2024, pero con 4 años de amistad previa.
