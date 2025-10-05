0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Jefferson Farfán impacta tras anunciar que se va a casar con Xiomy Kanashiro: "Pronto"

En medio de la entrevista a Ivan Rakitic, el ex delantero de Alianza Lima hizo una revelación inesperada. ¿Se viene la boda con Xiomy Kanashiro?

Redacción Líbero Tendencias
El ex jugador del Schalke 04 impactó a su audiencia con tamaña revelación.
El ex jugador del Schalke 04 impactó a su audiencia con tamaña revelación. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Jefferson Farfán dejó con la boca abierta a todos cuando, durante la emisión del último programa de "Enfocados", el exfutbolista confesó que está a poco de contrae matrimonio. Esta revelación que no tardó nada para hacerse viral se dio en medio de la entrevista al ex crack del FC Barcelona y la Selección de Croacia, Ivan Rakitic, con quien la 'foquita' compartió vestuario en el Schalke 04.

Xoana González se sienta en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' de Xoana González: Las duras confesiones que marcaron su vida

Jefferson Farfán revela en "Enfocados" que se va a casar

El último programa de Enfocados tuvo como invitado especial a Ivan Rakitic, jugador que ha sido muy cercano a Farfán, ya que hace más de 10 años compartieron camerino y amistad cuando ambos jugaban en la Bundesliga alemana, formando parte de ese Schalke 04 que hizo historia en la Champions League.

La conversación se hizo un poco más personal cuando el ex FC Barcelona contó que ya lleva casado 14 años con su esposa, lo cual concitó los aplausos de "la foquita" como de Guizasola.

En medio de la celebración, Jefferson Farfán, entre risas, lanza la pepa: "Qué linda historia, hermano. Yo también ya me caso. Pronto". de ser cierta esta afirmación, es posible que estemos a poco de que el exgoleador de Alianza Lima contraiga matrimonio con Xiomy Kanashiro, con la cual mantiene relación desde octubre de 2024, pero con 4 años de amistad previa.

Lo más visto

  1. Sinuano Día y Noche del domingo 5 de octubre: estos son los números ganadores de HOY

  2. Frases por el Día del Médico peruano: HOY dedica estos mensajes en honor a su labor y vocación de servicio

  3. Jefferson Farfán impacta tras anunciar que se va a casar con Xiomy Kanashiro: "Pronto"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano