'El Valor de la Verdad' de Xoana González HOY: a qué hora inicia el programa y cómo ver ONLINE

Este domingo 5 de octubre de 2025, la influencer argentina Xoana González será la invitada especial del programa de 'El Valor de la Verdad', lo que ha despertado mucho interés sobre qué temas tocará, qué personajes de su vida personal traerá al presente y cómo se desarrollará su episodio bajo el cuestionamiento del polígrafo.

Cada emisión se convierte en un espacio de atención mediática, en el que las declaraciones pueden generar eco en redes sociales y medios de prensa. Por ello, cuando una figura internacional o con perfil polémico anuncia su participación, la expectativa crece; y esta vez no será la excepción.

¿Cuándo y dónde ver 'El Valor de la Verdad'?

El episodio se transmitirá este domingo 5 de octubre de 2025 por Panamericana Televisión (Canal 5).

El horario de inicio será a las 10:00 p.m. (hora Perú).

Además de su emisión por señal abierta, el programa se podrá ver en vivo a través del canal oficial de El Valor de la Verdad en YouTube.

Según la programación oficial de Panamericana, "El Valor de la Verdad" se coloca los domingos después del dominical "Panorama" y se emite por las noches.

¿Qué revelará Xoana González?

Durante su aparición en "El Valor de la Verdad", Xoana tocará temas sensibles y traumáticos que marcaron su vida, incluyendo un episodio doloroso que ella misma ha adelantado.

Entre las declaraciones que se esperan, revela que atravesó un episodio de "brote psicótico" y que vivió alucinaciones, pues en sus propias palabras relató: "Me desconecté de la realidad" y que veía "monstruos".

Además abordará tragedias personales, conflictos íntimos y posibles factores de salud mental que influyeron en momentos críticos de su vida. La influencer no esquivará preguntas incómodas ni cuestionamientos profundos.

La expectativa es que este episodio de Xoana genere repercusiones, tanto por las declaraciones fuertes que pueda hacer como por la curiosidad sobre su vida personal como influenciadora argentina. Dado que Xoana ya tiene trayectoria pública y un perfil polémico en redes sociales, muchos seguidores estarán atentos a sus revelaciones para conocer versiones oficiales o declaraciones contundentes.