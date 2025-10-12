- Hoy:
¿Jefferson Farfán confirmó que venderá su casa? 'Foquita' le ofreció su mansión a Cristorata
Durante una conversación, la 'Foquita' decidió ofrecerle a su mansión, ubicada en La Molina, al conocido streamer. Más detalles en la nota.
Hace algunos meses, se rumoreó que Jefferson Farfán estaría vendiendo su mansión que está ubicada en La Molina. El área total es superior a 2,000 m2 de terreno y 1,130 m2 de construcción, la residencia tiene espacios de lujo, comodidad y privacidad.
Al parecer, la casa del exjugador de Alianza Lima sí estaría en venta, ya que la 'Foquita' le ofreció su exclusiva residencia al conocido streamer, Cristorata. La conversación entre ambos se hizo viral en redes sociales y sorprendió a muchos.
"Te vendo mi casa", mencionó Farfán. Rápidamente, el conocido streamer le respondió lo siguiente: "Véndemela, pues, barrio, pero te la pago en 24 cuotas". La 'Foquita' aseguró que le tiene confianza y que debe haber un contrato de por medio.
Ambos comenzaron a reírse, aunque no indicaron un monto, Cristorata bromó sobre qué pasaría si muere. A lo que el exjugador de la selección respondió: "No pasa nada. Me imagino que tendrá un apoderado". El creador de contenido concluyó con humor: "No, yo no dejo a nadie"
Mansión de Jefferson Farfán: así sería la lujosa casa de la 'Foquita'
Entre sus principales ambientes destacan 7 dormitorios con walk-in closets, 7 baños completos y uno de visitas, sótano social con barra, pista de baile y sala de juegos, gimnasio privado con sauna seco y húmedo, piscina amplia, terraza, zona parrilla, cancha de fulbito, sala principal con chimea a gas y bar de mármol, además, garaje para dos autos.
