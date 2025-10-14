Novia de Joao Grimaldo luce orgullosa tras importante reconocimiento al jugador: "Felicitaciones"

En el último partido que disputó la selección peruana ante Chile, uno de los jugadores que más resaltó fue Joao Grimaldo, quien incluso tuvo una clara ocasión de gol. Pero no solo con 'La Bicolor' está demostrando su talento con el balón, recientemente fue nombrado mejor jugador de la máxima categoría de Letonia en septiembre 2025.

Ante este reconocimiento, el extremo peruano recibió diversas felicitaciones mediante sus redes sociales, y quien no pudo faltar en esta lista fue su novia y madre de su pequeña hija, Steffany Fernández Mera. La joven compartió un emotivo mensaje que no pasó desapercibido por los usuarios.

"Felicitaciones por cada uno de tus logros, mi amor, estamos orgullosas de ti", escribió Steffany en su cuenta de Instagram. Por su parte, Joao Grimaldo, respondió: "Gracias, mi amor, las amo mucho".

Mensaje de la novia de Joao Grimaldo tras reciente reconocimiento. | Imagen: Instagram

Joao Grimaldo es elegido mejor jugador del mes

Joao Grimaldo fue elegido Mejor Jugador del Mes de la Virslīga, máxima categoría de Letonia, por su aporte goleador y su liderazgo con el Riga FC. Este galardón fue otorgado por el Consejo de Entrenadores de la Federación Letona de Fútbol (LFF) y la asociación de la liga (Latvijas Futbola Virslīga).

Joao Grimaldo

En el proceso de elección participaron tanto periodistas como editores de medios como aficionados a través de votaciones digitales. También se reconoció conjuntamente al entrenador del mes: Adrian Gula del Riga FC.