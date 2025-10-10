- Hoy:
Divertidos memes invaden las redes tras derrota de Perú y debut de Felipe Chávez - FOTO
Perú perdió contra Chile en un amistoso internacional y los memes no se hicieron esperar. Además, Felipe Chávez también fue el protagonista.
1 de 6
2 de 6
Memes no se hicieron esperar tras derrota de Perú vs Chile
Memes no se hicieron esperar tras derrota de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
3 de 6
Felipe Chávez víctima de memes en el Peru vs Chile
Felipe Chávez víctima de memes en el Peru vs Chile | FOTO: LIBERO
4 de 6
Felipe Chávez víctima de memes tras el Perú vs Chile
Felipe Chávez víctima de memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
5 de 6
Divertidos memes dejó el partido de Perú vs Chile
Divertidos memes dejó el partido de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
6 de 6
Curiosos memes invaden las redes sociales tras el Perú vs Chile
Curiosos memes invaden las redes sociales tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Barreto tampoco se salvó de los memes tras el Perú vs Chile
Barreto tampoco se salvó de los memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
