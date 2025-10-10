0
EN VIVO
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
¡LO ÚLTIMO!
Perú perdió 2-1 contra Chile

Divertidos memes invaden las redes tras derrota de Perú y debut de Felipe Chávez - FOTO

Perú perdió contra Chile en un amistoso internacional y los memes no se hicieron esperar. Además, Felipe Chávez también fue el protagonista.

Redacción Líbero
1 de 6
Memes no se hicieron esperar tras derrota de Perú vs Chile
Memes no se hicieron esperar tras derrota de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Memes no se hicieron esperar tras derrota de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
2 de 6
Felipe Chávez víctima de memes en el Peru vs Chile
Felipe Chávez víctima de memes en el Peru vs Chile | FOTO: LIBERO
Felipe Chávez víctima de memes en el Peru vs Chile | FOTO: LIBERO
3 de 6
Felipe Chávez víctima de memes tras el Perú vs Chile
Felipe Chávez víctima de memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Felipe Chávez víctima de memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
4 de 6
Divertidos memes dejó el partido de Perú vs Chile
Divertidos memes dejó el partido de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Divertidos memes dejó el partido de Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
5 de 6
Curiosos memes invaden las redes sociales tras el Perú vs Chile
Curiosos memes invaden las redes sociales tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Curiosos memes invaden las redes sociales tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
6 de 6
Barreto tampoco se salvó de los memes tras el Perú vs Chile
Barreto tampoco se salvó de los memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
Barreto tampoco se salvó de los memes tras el Perú vs Chile | FOTO: LIBERO
COMPARTIR
Lo más visto

  1. Divertidos memes invaden las redes tras derrota de Perú y debut de Felipe Chávez - FOTO

  2. RESULTADO Sinuano Día y Noche del jueves 9 de octubre: últimos números ganadores

  3. ¿José Jerí es hincha de Alianza Lima o Universitario? Este es el polémico mensaje que lo confirma

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano