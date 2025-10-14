Resultados Sinuano Día HOY, martes 14 de octubre: estadística y números ganadores del sorteo

El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 14 de octubre, emociona a miles de participantes en Colombia, y es que sus vidas pueden cambiar si logran acertar las bolillas ganadoras de este juego. AQUÍ podrás acceder a toda la información sobre el último sorteo, las estadísticas, pero sobre todo, seguir el sorteo para conocer los resultados.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. (hora de Colombia) y los domingos y días festivos a la 1:00 p.m. Mientras que el sorteo Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., pero tanto los domingos como días festivos, se adelanta a las 8:30 p.m.

Estadísticas del sorteo Sinuano Día

En el Sinuano Día, el número que más ha salido en la posición cuarta es el 3, con aproximadamente 607 apariciones, seguido del número 4 con unas 595 repeticiones; para la posición tercera, el número más frecuente ha sido el 4 (595 veces), en la posición segunda el número 3 (585 veces) y en la primera posición (primer dígito) ha sido el 2 con unas 618 apariciones.

El sorteo Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Estadísticas del sorteo Sinuano Noche

En los últimos 100 sorteos, los dígitos que más han aparecido para las posiciones son: en la primera posición el 1 (15 veces), seguido del 7 y 2; en la segunda posición el 9 (16 veces); en la tercera posición, los números 0 y 6 han salido alrededor de 12 veces cada uno; y en la cuarta posición el 8 (17 veces), seguido del 4 (16 veces).

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?

Para participar del Sinuano Día y Noche, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y apostar una cantidad de dinero en un punto autorizado o a través de plataformas en línea oficiales. También existen varias modalidades de apuesta, como el directo, donde se gana si el número coincide exactamente con el resultado, o el combinado, que permite ganar si las cifras elegidas salen en otro orden.