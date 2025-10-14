- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Puerto Rico vs Argentina
- Rusia vs Bolivia
- Canadá vs Colombia
- España vs Bulgaria
- Portugal vs Hungría
- México vs Ecuador
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Resultados Sinuano Día HOY, martes 14 de octubre: estadística y números ganadores del sorteo
El Sinuano Día y Noche estarán de regreso HOY en sus respectivos horarios, ofreciendo la oportunidad de obtener diversos premios. ¿Ya compró su boleto?
El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 14 de octubre, emociona a miles de participantes en Colombia, y es que sus vidas pueden cambiar si logran acertar las bolillas ganadoras de este juego. AQUÍ podrás acceder a toda la información sobre el último sorteo, las estadísticas, pero sobre todo, seguir el sorteo para conocer los resultados.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. (hora de Colombia) y los domingos y días festivos a la 1:00 p.m. Mientras que el sorteo Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., pero tanto los domingos como días festivos, se adelanta a las 8:30 p.m.
Estadísticas del sorteo Sinuano Día
En el Sinuano Día, el número que más ha salido en la posición cuarta es el 3, con aproximadamente 607 apariciones, seguido del número 4 con unas 595 repeticiones; para la posición tercera, el número más frecuente ha sido el 4 (595 veces), en la posición segunda el número 3 (585 veces) y en la primera posición (primer dígito) ha sido el 2 con unas 618 apariciones.
El sorteo Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Estadísticas del sorteo Sinuano Noche
En los últimos 100 sorteos, los dígitos que más han aparecido para las posiciones son: en la primera posición el 1 (15 veces), seguido del 7 y 2; en la segunda posición el 9 (16 veces); en la tercera posición, los números 0 y 6 han salido alrededor de 12 veces cada uno; y en la cuarta posición el 8 (17 veces), seguido del 4 (16 veces).
¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?
Para participar del Sinuano Día y Noche, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y apostar una cantidad de dinero en un punto autorizado o a través de plataformas en línea oficiales. También existen varias modalidades de apuesta, como el directo, donde se gana si el número coincide exactamente con el resultado, o el combinado, que permite ganar si las cifras elegidas salen en otro orden.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50