Sinuano Día y Noche HOY, domingo 12 de octubre: estadística, resultados y números ganadores

HOY puede cambiar tu vida, gracias al Sinuano Día y Noche, que sortea su variado plan de premios. ¿A qué hora juega y cuáles son sus estadísticas? En esta nota de Líbero, te compartimos toda la información que debes conocer sobre este popular chance de Colombia, además, podrás seguir el sorteo EN VIVO para conocer sus resultados oficiales.

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día se juega a las 2:30 p. m. de lunes a domingo. La edición delSinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, y los domingos o días festivos se adelanta a las 8:30 p. m

¿Cómo ver los resultados EN VIVO del Sinuano?

Para revisar los resultados del sorteo Sinuano, debes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además, puede seguir EN VIVO los números ganadores en esta edición especial de Líbero.

¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?

Los boletos para el sorteo Sinuano se pueden comprar fácilmente en los puntos de venta autorizados de Lotería del Sinú, ubicados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Estos puntos suelen encontrarse en agencias de chance, locales de apuestas y establecimientos que trabajen con operadores oficiales como Superastro, Apuesta Cúcuta 75, Gana Gana, entre otros.

¿Cómo se gana en el sorteo Sinuano de Colombia?

En el sorteo Sinuano se gana acertando el número de cuatro cifras que resulta ganador en cada sorteo, ya sea en la versión Sinuano Día o Sinuano Noche. Los jugadores pueden escoger libremente su combinación de números del 0000 al 9999 y apostar en diferentes modalidades, como número directo, combinado o por cifras específicas.