Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 10 de octubre: últimos números ganadores de la lotería colombiana

El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, viernes 10 de octubre. Si quieres conocer los números ganadores de la edición, así como a qué hora juega cada edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el jueves 9 de octubre?

Números ganadores del SInuano Dïa: 9733 - 4

Números ganadores del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana y tiene un horario de juego establecido; sin embargo, la edición nocturna tiene variaciones los domingos y días festivos. ¡Toma nota!

Sinuano Dïa: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m. (De lunes a sábado)

Días festivos y domingos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si logras acertar los números ganadores del Sinuano Día y Noche.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

