Sinuano Día y Noche HOY, lunes 13 de octubre: últimos resultados y números ganadores del sorteo colombiano
Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, 13 de octubre, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, lunes 13 de octubre. La popular lotería de Colombia cuenta con una serie de premios a favor de los participantes. Si quieres conocer a qué hora inicia el sorteo de estas dos ediciones, así como los últimos resultados, solo revisa las próximas líneas.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el 12 de octubre?
- Números ganadores del Sinuano Día: 7606 - 1
- Números ganadores del Sinuano Noche: PENDIENTE
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que, el Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana con la finalidad de que sus participantes ganen dinero en poco tiempo. Sin embargo, el juego nocturno cambia los días festivos y domingos.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m. (De lunes a sábado)
- Días festivos y domingos: 8:30 p.m.
¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?
Si vas a participar en el Sinuano Día y Noche, entonces tienes que conocer los premios que puedes llegar a ganar. ¡Mucha suerte!
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Loterías de Colombia
A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías que están disponibles en Colombia. Para poder participar debes ser mayor de 18 años.
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
