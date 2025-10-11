Sinuano Día de HOY, sábado 11 de octubre: a qué hora juega, estadísticas y resultados del sorteo

Este sábado 11 de octubre, regresa el Sinuano Día y Noche con vibrantes ediciones en sus habituales horarios, 2:30 y 10:30 pm. ¿Ya adquiriste tu boleto? En esta nota de Líbero, podrás seguir el juego de Colombia EN VIVO, saber a qué hora se juega, las estadísticas y más detalles al respecto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?

El popular sorteo de Colombia se juega de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Mientras que los domingos y feriados el segundo horario cambia a las 8:30 de la noche.

¿Cómo ver los resultados el Sinuano?

Si quiere revisar los resultados del sorteo Sinuano, debes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?

Si desea participar del Sorteo Sinuano, puede adquirir sus respectivos boletos en puntos de venta autorizados a nivel nacional o en la página web de Record.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?