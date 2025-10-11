0

Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 11 de octubre: últimos números ganadores del sorteo 4593

AQUÍ podrás conocer los últimos resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de octubre. ¡Puedes ganar 15,000 millones de soles!

Mira los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre.
La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 11 de octubre. Este juego es muy popular en Colombia y miles de participantes buscan ganar los premios que ofrece esta edición. Si quieres conocer los últimos resultados del sorteo 4593 y a qué hora juega, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Resultados de la Lotería del Boyacá del sábado 4 de octubre.

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 11 de octubre

  • Número ganador del sorteo 4593: PENDIENTE
  • Serie: PENDIENTE

¿A qué horas juega la Lotería de Boyacá?

Los ciudadanos deben saber que la Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. Las bolillas comienzan a girar desde las 10:30 p.m., pero el premio mayor de 15,000 millones de pesos es sorteado a las 10:40 p.m. aproximadamente.

Premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Uno de los más solicitados por los concursantes es el monto de 15,000 millones de pesos colombianos.

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Estadísticas Lotería de Boyacá

Si quieres conocer las estadísticas de la Lotería de Boyacá, entonces no dudes en revisar el siguiente listado que te compartiremos. ¡Toma nota!

  • Número 7: 16 veces
  • Número 0: 14 veces
  • Número 5: 14 veces
  • Número 6: 18 veces
  • Número 1: 20 veces
  • Número 8: 17 veces

¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el sábado 4 de octubre?

El último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 4 de octubre fue 2138 y tuvo una serie de 169. Solo un participante logró ganar el premio mayor que es equivalente a 15,000 millones de pesos colombianos.

