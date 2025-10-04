- Hoy:
Resultado Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de octubre 2025: número ganador y premio mayor del sorteo 4592
Hoy puede cambiar tu vida con la Lotería de Boyacá que sorteará el premio mayor de 15 millones de pesos. Adquiere tu boleto y participar del último sorteo.
¡Un sábado de pobre lo sacará! La Lotería de Boyacá tendrá una nueva edición HOY, sábado 4 de octubre y AQUÍ podrás conocer toda la información para participar correctamente del juego colombiano. ¿A qué hora se juega, cuáles son las estadísticas y dónde ver el último sorteo? Respondemos todas tus preguntas.
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza los sábados por la noche, aproximadamente a las 10:40 p.m. (hora de Colombia), pero el premio mayor comienza a las 10:42 de la noche.
Estadística de la Lotería de Boyacá
En la Lotería de Boyacá, el dígito 5 es uno de los que más sale, también aparecen con frecuencia los dígitos: 6, 3, 8. Sin embargo, los números menos frecuentes que han salido son: 2, 7, 9, 4.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es actualmente de 15.000 millones de pesos colombianos, lo que la convierte en la lotería con el galardón más grande del país.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
