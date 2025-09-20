0

Último resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de septiembre: números ganadores del premio mayor

Mira AQUÍ los últimos números ganadores de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de septiembre. ¡Puedes ganar más de 15,000 millones de pesos!

Roxana Aliaga
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre.
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos más populares de Colombia. Miles de personas no dudan en participar, porque buscan ganar los premios que ofrece. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, ya que te diremos cuáles son últimos resultados del premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos y a qué hora inicia el sorteo 4590 HOY, sábado 20 de septiembre.

Conoce los números ganadores de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 de septiembre del 2025.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el sábado 13 de septiembre?

Resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de septiembre

  • Números ganadores de la Lotería de Boyacá: -
  • Serie:

¿A qué horas juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá comienza a las 10:40 p.m. (Hora Bogotá) y se realiza todos los sábados de cada semana. El premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos empieza aproximadamente a las 10:45 p.m.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles los números que más han salido en la Lotería de Boyacá este 2025. ¡Toma nota, porque uno de ellos te podría hacer ganar mucho dinero!

  • Número 5: 27 veces
  • Número 6: 19 veces
  • Número 9: 19 veces
  • Número 4: 19 veces.

Premios de la Lotería de Boyacá

Mira cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque podrías ganar uno de los premios que ofrece este conocido juego de Colombia.

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Último resultado Lotería de Boyacá del sábado 13 de septiembre

Muchos ciudadanos se preguntan cómo jugó la Lotería de Boyacá del sábado 13 de septiembre. El número ganador fue 2885 y tuvo una serie de 336.

resultado loteria de boyaca

Mira los números ganadores de la lotería de boyacá.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 20 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

  2. ¿Pamela Franco está embarazada de Christian Cueva? La cantante realizó importante anuncio

  3. Horóscopo de Josie Diez Canseco del viernes: conoce qué te depara el destino

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano