Sinuano Día y Noche HOY, sábado 20 de septiembre: resultados y números ganadores del juego

Ingresando a esta nota accederás a información importante como relevante sobre el Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de septiembre de 2025. ¡Buena suerte!

Coteja tu boleto y verifica cuántos aciertos tuviste en el sorteo Sinuano Día y Noche.
Coteja tu boleto y verifica cuántos aciertos tuviste en el sorteo Sinuano Día y Noche.
¡Bienvenido! Iniciamos una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de septiembre de 2025. En estas líneas vas a encontrar información importante relacionada a esta lotería colombiana, siempre desplegando una completa cobertura en las dos ediciones de este chance, tras lo cuales conocerás todos los resultados ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados del sorteo de El Sinuano Día y Noche del 19 de septiembre de 2025

¿Cómo se juega Sinuano Día y Noche?

  • Selección de números: Debes elegir cuatro cifras, cada una del 0 al 9. Estas se extraen de tómbolas independientes, una por cada posición (millares, centenas, decenas y unidades).
  • Compra del boleto: Puedes adquirir tu apuesta en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales como Paga Todo, SuperGIROS o Loticolombi.

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche?

Puedes consultar los resultados del Sinuano Día y Noche a través del canal oficial de Telecaribe o en la página de YouTube "Resultados de Loterías y Chances en Colombia". Ambos medios ofrecen información actualizada y confiable sobre los sorteos. Además, en esta nota que te trae el diario Líbero te presentamos los resultados oficiales.

¿Cuáles son los horarios del Sinuano Día y Noche?

  • Sinuano Día: 2.30 p. m. (hora Colombia)
  • Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora Colombia)

¿Cuándo el Sinuano cambia de horario?

El Sinuano Noche cambio de horario a las 8:30 p.m. (hora Bogotá) todos los domingos y durante los feriados en Colombia.

