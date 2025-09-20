Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de septiembre: números ganadores y últimos resultados

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más populares y tradicionales en Colombia, con una larga historia que atrae a miles de participantes que sueñan con obtener grandes premios y cambiar su vida en una sola jugada. Este sábado 20 de septiembre de 2025, se llevará a cabo un nuevo sorteo, una oportunidad perfecta para quienes desean probar suerte y llevarse alguno de los cuantiosos premios que ofrece.

Con una mecánica sencilla y premios variados, la Lotería de Boyacá no solo es un entretenimiento, sino también una forma de contribuir a proyectos sociales y culturales en la región, pues parte de los ingresos obtenidos se destinan a estas causas. Si estás pensando en participar, esta nota te explica cómo jugar, cuáles son los premios en juego y todo lo que necesitas saber para no perderte este sorteo.

¿Qué es la Lotería de Boyacá?

Se trata de un juego autorizado y regulado en Colombia que tiene como objetivo ofrecer premios económicos a sus jugadores mediante sorteos periódicos. Su tradición se ha extendido por todo el país gracias a la confianza de sus participantes y la transparencia en sus sorteos.

La Lotería de Boyacá financia programas sociales, educativos y culturales que benefician a comunidades locales, lo que convierte a cada apuesta en una contribución para el desarrollo regional.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Jugar a la Lotería de Boyacá es sencillo y accesible. A continuación, te explicamos el proceso básico:

Compra de billete o fracción: Puedes adquirir un billete completo o una fracción (parte del billete) en puntos autorizados a nivel nacional o en plataformas en línea habilitadas por la Lotería.

Número asignado: Cada billete tiene un número único de seis cifras, que es el que participa en el sorteo.

Sorteo: En la fecha establecida, en este caso el sábado 20 de septiembre de 2025, se realiza el sorteo donde se extraen los números ganadores.

Combinaciones: Además del número completo, existen premios para combinaciones parciales como las últimas cifras, terminaciones o series especiales.

Premios para fracciones: Si compras una fracción del billete, tus premios serán proporcionales al porcentaje de la fracción adquirida.

Es importante conservar el billete o fracción en buen estado, pues será necesario para reclamar cualquier premio.

Premios de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 20 de septiembre de 2025

Los premios de la Lotería de Boyacá suelen incluir: