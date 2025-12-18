Christian Cueva se presentará en el programa de 'La Chola Chabuca': ¿a qué hora ver la entrevista?

Por primera vez, Christian Cueva se sentará en un programa de espectáculos para dar su versión de los hechos tras la polémica ruptura con la madre de sus hijos, Pamela López. El popular 'Aladino' es el siguiente invitado a 'Esta Noche', espacio conducido por 'La Chola Chabuca', en Ámerica Televisión.

En el adelanto se puede observar que el volante peruano reconoce que cometió errores y que un momento duro que tuvo que atravesar fue el no ver a sus hijos. Cabe recordar, que ante las constantes discusiones públicas con Pamela López, el futbolista no tuvo contacto directo con los menores.

Por otro lado, también se aprecia el ingreso de Pamela Franco al set, quien junto a Christian Cueva cantarán su más reciente tema musical. Este programa lo podrá ver este sábado 20 de diciembre, desde las 10:00 p. m. mediante la señal abierta de América Televisión y la repetición se emite por el canal de YouTube.

Como se sabe, en reiteradas ocasiones, el exjugador de Emelec se ha mostrado hostil con los medios de comunicación, puesto que sus últimos escándalos lo han ubicado en el ojo de la tormenta, recibiendo constantes críticas por parte del público y conductores de espectáculos, por lo que ante su presencia en 'Esta Noche', se generó gran debate en redes.

"Cómo le dan pantalla al traidor", "No entiendo como pueden normalizar eso, si no fue lo correcto", "Tremendo mentiroso", "Mal padre", "¿Qué es mentira? ¿Qué no fue tu amante?", "Eres mentiroso. Si eres inteligente, se conversa entre dos personas por el bien de tus hijos, ahora pide disculpa a Pamela López", comentaron.