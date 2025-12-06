- Hoy:
Mónica Cabrejos apoya a Samahara Lobatón: "Le rompieron el corazón"
La psicóloga Mónica Cabrejos revela haber visto el video que Samahara Lobatón compartirá en 'Esta Noche' y justifica su elección de separarse de Bryan Torres.
Mónica Cabrejos, conocida comunicadora y psicóloga, ha manifestado su apoyo a Samahara Lobatón en su difícil decisión de separarse de Bryan Torres. Adelantó que tuvo la oportunidad de ver el video que la influencer planea mostrar en el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca, el cual considera una prueba clara de infidelidad.
"Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y que presentará en el programa 'Esta Noche'. Puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde; pero un video así es para romperle el corazón a cualquiera", expresó Mónica Cabrejos en sus redes sociales respecto al anuncio que hará el programa de la Chola Chabuca.
La psicóloga examinó la reacción de Samahara al descubrir la realidad de su convivencia con Bryan Torres, destacando su profundo dolor. "Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento, sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa, de amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que prendes. A veces se gana, a veces se aprende", remarcó Mónica.
Samahara enfrenta a Bryan
Samahara Lobatón se prepara para destapar toda la realidad detrás del final de su relación con Bryan Torres en el programa "Esta Noche", conducido por la Chola Chabuca; donde presentará una prueba irrefutable de la traición sufrida.
"Puedo tener muchos errores pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falla a su hogar. No fue solamente a mí", expresó una Samahara visiblemente afectada.
Melissa Klug, madre de Samahara, mostrará de manera exclusiva un video donde evidencia que Bryan Torres le fue infiel y en el cual lo enfrenta en su casa. "¿Por qué me has hecho esto?. Por eso, es que todo el mundo está burlándose de mí. ¿Por qué?", se escucha decir a Samahara, angustiada por el engaño del salsero.
