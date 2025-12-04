0

Futbolista de la selección peruana es protagonista de nuevo ampay, según Ric La Torre

El popular influencer de farándula reveló que un conocido jugador de la selección peruana es el protagonista de un nuevo ampay.

Redacción Líbero Tendencias
Ric La Torre reveló que un jugador de la selección peruana sería el protagonista de un nuevo ampay.
Ric La Torre reveló que un jugador de la selección peruana sería el protagonista de un nuevo ampay. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
El conocido influencer de farándula, Ric La Torre, dio a conocer en OUKE, que un seleccionado peruano es el protagonista de un nuevo ampay. La información que brindó el tiktoker sorprendió a más de cibernauta y a los panelistas.

A pesar de que Macla, Daniel Marquina y Pedro García, le indicaron que diga el nombre del jugador, Ric indicó que esta información podría ser difundida en 'La noche habla' o su canal de TikTok oficial.

"Involucra a un seleccionado. Me escribió una persona que quiere contar unas cosas con pruebas claramente. (...) Siempre hay que tener un tema legal de resguardo, pero he corroborado que toda la información es real y verídica", mencionó.

Además, indicó que intentará comunicarse con el jugador involucrado para conocer su versión. Ante esta información, el comentarista deportivo, Pedro García, consultó si es un seleccionado de 'larga data' o nuevo.

En medio de esta pregunta, Ric La Torre solo atinó a decir que "sí", pero aseguró que en los próximos días se conocerá todos los detalles de la información, además, puntualizó que diciembre necesitaba un poco de chisme.

