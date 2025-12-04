Futbolista de la selección peruana es protagonista de nuevo ampay, según Ric La Torre

El conocido influencer de farándula, Ric La Torre, dio a conocer en OUKE, que un seleccionado peruano es el protagonista de un nuevo ampay. La información que brindó el tiktoker sorprendió a más de cibernauta y a los panelistas.

A pesar de que Macla, Daniel Marquina y Pedro García, le indicaron que diga el nombre del jugador, Ric indicó que esta información podría ser difundida en 'La noche habla' o su canal de TikTok oficial.

"Involucra a un seleccionado. Me escribió una persona que quiere contar unas cosas con pruebas claramente. (...) Siempre hay que tener un tema legal de resguardo, pero he corroborado que toda la información es real y verídica", mencionó.

Además, indicó que intentará comunicarse con el jugador involucrado para conocer su versión. Ante esta información, el comentarista deportivo, Pedro García, consultó si es un seleccionado de 'larga data' o nuevo.

En medio de esta pregunta, Ric La Torre solo atinó a decir que "sí", pero aseguró que en los próximos días se conocerá todos los detalles de la información, además, puntualizó que diciembre necesitaba un poco de chisme.