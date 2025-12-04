Futbolista de la selección peruana es protagonista de nuevo ampay, según Ric La Torre
El popular influencer de farándula reveló que un conocido jugador de la selección peruana es el protagonista de un nuevo ampay.
El conocido influencer de farándula, Ric La Torre, dio a conocer en OUKE, que un seleccionado peruano es el protagonista de un nuevo ampay. La información que brindó el tiktoker sorprendió a más de cibernauta y a los panelistas.
PUEDES VER: Ana Paula envió fuerte mensaje a detractores de Paolo Guerrero: "No haces chismes, no creas conflictos"
A pesar de que Macla, Daniel Marquina y Pedro García, le indicaron que diga el nombre del jugador, Ric indicó que esta información podría ser difundida en 'La noche habla' o su canal de TikTok oficial.
"Involucra a un seleccionado. Me escribió una persona que quiere contar unas cosas con pruebas claramente. (...) Siempre hay que tener un tema legal de resguardo, pero he corroborado que toda la información es real y verídica", mencionó.
Además, indicó que intentará comunicarse con el jugador involucrado para conocer su versión. Ante esta información, el comentarista deportivo, Pedro García, consultó si es un seleccionado de 'larga data' o nuevo.
En medio de esta pregunta, Ric La Torre solo atinó a decir que "sí", pero aseguró que en los próximos días se conocerá todos los detalles de la información, además, puntualizó que diciembre necesitaba un poco de chisme.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90