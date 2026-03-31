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Horóscopo de miércoles 1 de abril 2026: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo zodiacal
El horóscopo de Josie Diez Canseco para este miércoles 1 de abril invita a reflexionar y buscar equilibrio en decisiones sentimentales y laborales.
El horóscopo de Josie Diez Canseco para este miércoles 1 de abril anuncia una jornada marcada por la necesidad de equilibrio y reflexión. Las energías astrales impulsarán a cada signo a replantear decisiones recientes, especialmente en el ámbito sentimental y laboral, donde será clave actuar con prudencia y evitar impulsos innecesarios. Revisa AQUÍ las acertadas predicciones.
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Horóscopo del miércoles 1 de abril: predicciones gratis de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien te tiene siempre presente y no deja de pensar en ti ni un momento. Una buena comunicación evitará problemas con tus compañeros de trabajo.
- Número de suerte 6.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El sexo opuesto se sentirá muy atraído con tu sensualidad y desenvolvimiento. Las preocupaciones acabarán, recibes una grata noticia en lo laboral que mejorará tu economía.
- Número de suerte 21.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy partirá al extranjero alguien que aprecias mucho, pero encontrarás consuelo con tus amigos. En lo laboral harás caso omiso a las envidias y trabajarás con mucho empeño.
- Número de suerte 3.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te armas de valentía y le demuestras a esa persona especial cuanto la aprecias. En lo laboral algunos cambios de planes te favorecerán,
aprovéchalos. Número de suerte 14.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El amor llega a tu vida y te tomará por sorpresa, no podrás eludir una invitación. Hoy enfrentarás nuevos retos profesionales, no temas todo será positivo.
- Número de suerte 20.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Una reunión de amigos amplia tus expectativas sentimentales, conocerás a personas interesantes. Te dan la oportunidad de salir al exterior, no lo dejes pasar.
- Número de suerte 11.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy restas importancia a pequeños problemas familiares y te centrarás en tu vida sentimental. Estas en un buen momento económico, no despilfarres tus ahorros.
- Número de suerte 16.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien sincero y encantador se te acercará y te mostrará su interés sentimental. Se te presentará una oportunidad laboral que te permitirá ganar dinero extra.
- Número de suerte 4.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado te envolverá en una situación incómoda, pero por la noche ambos conversarán. Tus negocios necesitarán del apoyo de personas con mayor experiencia, búscalas.
- Número de suerte 2.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy preferirás la tranquilidad de la noche para conversar con el ser amado de tus dudas. Un dinero inesperado llegará a tus manos, adminístralo bien para que te dure.
- Número de suerte 7.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los asuntos económicos te tienen saturado que olvidarás una fecha importante. El ingreso de un nuevo compañero de trabajo te servirá de apoyo para terminar trabajos pendientes.
- Número de suerte 10.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día propicio para tomar la iniciativa, hoy decides decir lo que sientes a esa persona que te atrae. En lo económico dejas de soñar y vez hecho realidad un proyecto personal.
- Número de suerte 15.
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