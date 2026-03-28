Horóscopo de HOY, domingo 29 de marzo: predicciones de Josie Diez Canseco para el amor y dinero

El movimiento de los astros marca el inicio de un nuevo día cargado de energía y significado. Este domingo 29 de marzo, el horóscopo de Josie Diez Canseco revela las señales que el universo tiene para cada signo, brindando orientación en el amor, el trabajo y la vida personal. Es momento de escuchar tu intuición, interpretar las señales y dejarte guiar por las vibraciones que pueden abrirte nuevas oportunidades o ayudarte a tomar decisiones importantes.

Horóscopo y tarot de Josie Diez Canseco para el domingo 29 de marzo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La rutina te produce confusión, hoy las ideas pesimistas sobre tu situación sentimental desaparecen. Un obsequio inesperado te alegrará el día.

Número de suerte, cuatro.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te liberarás de resentimientos, lo que te dará claridad para analizar tu vida sentimental. Acepta esa invitación de tus amigos, relájate y despeja tu mente.

Número de suerte, 17.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy tendrás un encuentro que será maravilloso, aleja las dudas. Te darán las vacaciones que esperabas, harás un corto viaje junto a tus seres queridos y te divertirás.

Número de suerte, ocho.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu impaciencia y terquedad provocarán muchas tensiones en tu vida sentimental, serénate. Por el bien de tu salud, es necesario que te des un tiempo para ti.

Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro con alguien que quieres mucho será favorable para tu vida afectiva. Has dejado de lado tus estudios, pero hoy decidirás retomarlos.

Número de suerte, siete.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Dejas de lado actitudes intransigentes, hoy te entenderás mejor con el ser amado. Un amigo muy cercano necesitará de tu apoyo emocional.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy el ser amado te dará explicaciones claras sobre el asunto que te hacía sospechar. No te encierres y acepta esa invitación de ese amigo, te divertirás.

Número de suerte, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tendrás el apoyo y la comprensión que necesitas de esa persona tan especial para ti. Después de unos días llenos de actividades, hoy podrás tomarte ese merecido descanso.

Número de suerte, tres.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Un encuentro inesperado hará renacer una antigua pasión. Económicamente será un excelente momento, aprovecha y cómprate lo que anhelas.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No analices ni midas tanto tus sentimientos, estarás rodeado de amor. Estás gastando descontroladamente, piensa antes de hacerlo.

Número de suerte, nueve.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Si sigues recordando viejas ofensas no encontrarás paz, hoy te demostrarán amor. Estarás muy susceptible y cualquier situación que no puedas controlar te molestará.

Número de suerte, 18.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día de buen entendimiento con el ser amado, hoy pasarás momentos muy especiales. Te propondrás iniciar hoy una dieta estricta y la cumplirás al pie de la letra.